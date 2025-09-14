José Marmolejos tras ser nombrado MVP en la Serie del Rey: "Una bendición de dios"

Este domingo los Diablos Rojos del México se coronaron frente a los Charros de Jalisco y se consagraron como bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol, donde José Marmolejos fue nombrado como el MVP de la Serie del Rey.

En entrevista para RÉCORD, el primera base de la novena capitalina habló sobre la obtención del bicampeonato y sobre su MVP, agradeciendo a dios y a toda la gente que ha estado con él durante estas dos temporadas, donde ha sido el más valioso de forma consecutiva.

Diablos se coronó en la LMB | IMAGO7

"Empieza desde el carácter que se le pone porque queremos seguir siendo campeones, de todo el trabajo que se hace, de la química que tenemos como equipo, el staff, el manager, todo, tremendo equipo. La gerencia hace el trabajo para conformar un equipo, pero la química grande la tenemos se hace desde el Club house. Es una bendición de dios hermano (sobre el MVP), no tengo nada más que decir, yo salgo al terreno a tratar de ayudar a mi equipo a ganar, estas son bendiciones de dios", comentó Marmolejos.

No imaginamos que iba a ser así

Juan Carlos Gamboa, capitán de los Diablos Rojos del México, también habló sobre el campeonato 18 de la novena capitalina, que lo convierte en la franquicia más ganadora del deporte profesional en nuestro país.

"No nos imaginamos que esto iba a ser así (barrer al rival), sabíamos del rival que traíamos enfrente, gracias a dios, jugamos una gran pelota, jugamos buen beisbol, las cosas se nos dieron en todo momento y bueno, gracias a dios se nos dieron las cosas", comentó Gamboa en entrevista para TVC.

