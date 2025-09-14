Profuturo celebra con orgullo el bicampeonato de los Diablos Rojos del México en la temporada del centenario de la LMB

Profuturo, orgulloso aliado de los Diablos Rojos del México por sexto año consecutivo, celebra junto a ellos la conquista del bicampeonato en la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena escarlata, conquistó su campeonato número 18, reafirmando su grandeza con un desempeño sobresaliente y una afición que convirtió cada juego en una verdadera fiesta.

En una Serie del Rey electrizante frente a Charros de Jalisco, la pandilla Escarlata aseguró la victoria en 4 juegos, culminando así una temporada regular que quedará grabada en los libros de récords. Con una marca de 63 victorias y 25 derrotas, el equipo cerró como líder absoluto de la Zona Sur. Este logro se complementa con un total de 688 carreras anotadas, cifras que reflejan la fuerza ofensiva de la plantilla. Además, este año también trajo otro motivo de orgullo: el equipo femenil de softbol, respaldado por Profuturo, se coronó campeón, confirmando la proyección de la organización deportiva tanto a nivel nacional como internacional.

Levantaron otro título | RÉCORD

La temporada 2025 también será recordada por otro hito: un nuevo récord de asistencia para la organización, con 592,153 aficionados que llenaron el Estadio Alfredo Harp Helú durante la temporada regular. La presencia de Profuturo como patrocinador en cada encuentro refuerza su compromiso con el deporte y permite que los aficionados vivan de cerca la pasión por el béisbol.

“Este equipo nos recuerda que los grandes logros son el resultado de preparación, compromiso y trabajo en conjunto. En Profuturo compartimos esa filosofía: trabajar todos los días por el futuro que queremos construir y acompañar a cada persona para que alcance el futuro que desea. Celebramos a los bicampeones, a su cuerpo técnico y a la afición por este momento histórico que refleja valores que también promovemos: disciplina, constancia y trabajo en equipo”, afirmó Eduardo Mouret, Director de Talento y Transformación de Profuturo.

Alcanzaron el título 18 | X

Profuturo considera que alcanzar grandes metas, ya sea en el deporte o en la vida, requiere visión de futuro, disciplina y constancia. La empresa trabaja para que cada persona construya el retiro que desea, fomentando el ahorro y una cultura financiera sólida que beneficie a “tu yo del futuro”.

La temporada 2025 de los Diablos Rojos del México refleja los valores que Profuturo promueve: esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. La institución se enorgullece de acompañar a ambos equipos como patrocinador en este momento histórico.

Pilar del deporte mexicano

Los Diablos Rojos del México se consagraron campeones en la temporada 100 de la Liga Mexicana de Beisbol, asegurando el bicampeonato y consolidándose como el equipo más ganador de la liga, mientras que el equipo femenil de softbol alcanzó también el título de campeonas, reforzando la presencia de la institución en el deporte nacional e internacional.

Acerca de Profuturo

Profuturo es una empresa 100% mexicana perteneciente a Grupo Bal, especializada en la administración de fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos y cuenta con más de seis millones de clientes. Todas las empresas que conforman grupo Bal tienen diferentes actividades, y operan como empresas separadas, incluida GNP. Profuturo tiene más de 26 años administrando el retiro de los trabajadores del país, con capital 100% mexicano.