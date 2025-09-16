Diablos Rojos celebrarán bicampeonato con su afición; anuncian fiesta conmemorativa

Fiesta Diabla. Los Diablos Rojos del México levantaron su título número 18 tras barrer en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco en Guadalajara, y ahora quieren celebrarlo con su afición en casa. Aquí te contamos cuándo y dónde serán los festejos del bicampeonato de los Pingos.

Al igual que el año pasado, la organización más ganadora del beisbol mexicano planea realizar una fiesta conmemorativa en el Estadio Alfredo Harp Helú, después de haberse coronado lejos de casa.

La cita será en el “Infierno Escarlata” el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19:00 horas, en el corazón de la Ciudad de México.

IMAGO7

En esta ocasión, el acceso a la celebración tendrá un costo simbólico de 50 pesos, a excepción de los abonados, quienes podrán recoger sus boletos sin costo en taquillas a partir de las 11:00 de la mañana del mismo miércoles.

La temporada pasada, el festejo incluyó show de drones, fuegos artificiales, la presentación del equipo campeón y música en vivo, por lo que se espera que este año el espectáculo sea aún más increíble ya que fue la conquista del bicampeonato, el título en el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol y el por haberse convertido en la organización más ganadora de todo México.