¡No se olvida! Trevor Bauer felicita a los Diablos Rojos tras campeonato en la LMB

Los Diablos Rojos del México se alzaron con su cuarto bicampeonato en su historia dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los ‘Pingos’ barrieron en la Serie del Rey ante los Charros de Jalisco para cosechar su título número 18.

Bauer l X:DiablosRojosMX

La felicidad del conjunto Escarlata rebasó fronteras y desde su actual equipo el Yokohama el beisbolista mandó sus respectivas felicitaciones, equipo con quien se coronó la pasada campaña, a través de redes sociales.

“Vamos Diablos Rojos del México. Back to back champs!. Congratulations my friends. Nación escarlata is proud”, resaltó el norteamericano.

Felicitación de Bauer l CAPTURA

Cuarto bicampeonato

Los capitalinos consiguieron su cuarto bicampeonato en su historia después de las conquistas en las campañas 1973-74, 1987-1988, 2022-2023 y 2024-2025.

Los campeones tras el título 18 de la novena dejó como campeón de bateo a Carlos Sepúlveda (.395), de dobletes a Robinson Canó (32), Allen Córdoba (48) en bases robadas, Tomohiro Antaku (22) en salvamentos y Juan Carlos Gamboa (.993) en PCT defensivo.

Bauer, figura del título 17

Trevor Bauer vio de lejos el bicampeonato. Cabe mencionar, que el estadounidense fue una de las principales figuras del equipo en 2024 para lograr el título 17, líder en ponches pero terminó por despedirse con rumbo a Japón.



Afición l X:DiablosRojosMX