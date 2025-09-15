¡Juegos en 2026! Sultanes y Giants presentan partidos de exhibición en San Francisco

Es un hecho que Sultanes de Monterrey y San Francisco Giants sostendrán par de juegos de exhibición en el 2026, ambas directivas dieron el anuncio oficial de la fecha en que se realizarán los partidos en el Oracle Park.

En una ceremonia soleada Daniel Lurie, presidente y CEO de los Giants, y los copresidentes de la escuadra mexicana, Francisco González Albuerne y José Maiz Domene, anunciaron la noticia previo al juego de la MLB ante Dodgers de Los Ángeles.

Palabras de directivo de Sultanes l X:SFGigantes

Francisco González aseguró que esta unión busca desarrollar la mejora para ambos equipos: “Hoy nos estamos recargando en los hombros de la mejor organización de las Grandes Ligas: Los Giants.”

“Nos gusta promover el espíritu de deportivismo. Creemos y nos gustaría seguir desarrollando nuestra gran organización y esta gran ciudad. Juntos, California, México y Monterrey podemos ser mejores todos juntos”, resaltó el directivo.

Tras la confirmación de los encuentros ambos representativos intercambiaron jersey con el nombre de los equipos y el dorsal 26 en el que buscan impulsarse mutuamente y rompieron el listón con Sergio Romo con el lanzamiento de la primera bola.

Oracle Park l X:SFGigantes

¿Cuándo se jugarán los partidos de exhibición?

Los juegos entre Sultanes de Monterrey y San Francisco Giants se disputarán el 23 y 24 de marzo en el Oracle Pak, uno de los estadios más históricos del Rey de los Deportes en los Estados Unidos.

Vuelve a las 'Grandes Ligas’

La escuadra regiomontana hará su presencia por segunda vez en su historia en un estadio de Grandes Ligas, la primera de ellas se dio en 2008 y 2011 cuando tuvieron su presentación en el Chase Field, hogar de los Arizona Diamondbacks.

Alianza l X:SFGigantes