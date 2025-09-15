¡Juegos en 2026! Sultanes y Giants presentan partidos de exhibición en San Francisco

Las directivas de ambas escuadras hicieron el anuncio oficial

Sultanes y Giants presentan partidos de exhibición
Sultanes y Giants presentan partidos de exhibición | X:SFGigantes
Ramiro Pérez Vásquez
15 de Septiembre de 2025

Es un hecho que Sultanes de Monterrey y San Francisco Giants sostendrán par de juegos de exhibición en el 2026, ambas directivas dieron el anuncio oficial de la fecha en que se realizarán los partidos en el Oracle Park.

En una ceremonia soleada Daniel Lurie, presidente y CEO de los Giants, y los copresidentes  de la escuadra mexicana, Francisco González Albuerne y José Maiz Domene, anunciaron la noticia previo al juego de la MLB ante Dodgers de Los Ángeles.

Palabras de directivo de Sultanes l X:SFGigantes&nbsp;

Francisco González aseguró que esta unión busca desarrollar la mejora para ambos equipos: “Hoy nos estamos recargando en los hombros de la mejor organización de las Grandes Ligas: Los Giants.”

“Nos gusta promover el espíritu de deportivismo. Creemos y nos gustaría seguir desarrollando nuestra gran organización y esta gran ciudad. Juntos, California, México y Monterrey podemos ser mejores todos juntos”, resaltó el directivo.

Tras la confirmación de los encuentros ambos representativos intercambiaron jersey con el nombre de los equipos y el dorsal 26 en el que buscan impulsarse mutuamente y rompieron el listón con Sergio Romo con el lanzamiento de la primera bola.

Oracle Park l X:SFGigantes&nbsp;

¿Cuándo se jugarán los partidos de exhibición?

Los juegos entre Sultanes de Monterrey y San Francisco Giants se disputarán el 23 y 24 de marzo en el Oracle Pak, uno de los estadios más históricos del Rey de los Deportes en los Estados Unidos.

Vuelve a las 'Grandes Ligas’

La escuadra regiomontana hará su presencia por segunda vez en su historia en un estadio de Grandes Ligas, la primera de ellas se dio en 2008 y 2011 cuando tuvieron su presentación en el Chase Field, hogar de los Arizona Diamondbacks.

Alianza l X:SFGigantes&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Omar Cruz se une a la MLB con San Diego Padres: &quot;No me la creo&quot;

Beisbol | 27/03/2025

Omar Cruz se une a la MLB con San Diego Padres: "No me la creo"
Padres de San Diego y los Tucanes de Tijuana

Empelotados | 24/09/2024

Jugadores de los Padres de San Diego desatan locura con los Tucanes de Tijuana
Victoria en casa de los Sultanes de Monterrey

Beisbol | 24/08/2025

Victoria de Sultanes de Monterrey y se ponen a un juego de la final de la Zona
Te recomendamos
¡Directo al Puskas! Golazo de Charlyn Corral en la goleada de Tuzas a Centellas
Béisbol

LO ÚLTIMO

 