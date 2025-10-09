NFL: ¿Y Brock Purdy? Mac Jones se perfila para ser titular con los San Francisco 49ers

Mac Jones se perfila para ser titular en un partido más de los San Francisco 49ers. El salida de Alabama Crimson repetirá luego de la victoria ante Los Angeles Rams en la Semana 5, ya que Brock Purdy no está listo todavía para volver a la actividad.

El mariscal de 25 años se lesionó el dedo del pie en la Semana 1 contra los Seattle Seahawks y aunque reapareció en la Semana 4 frente a los Jacksonville Jaguars, sufrió una recaída que lo alejó nuevamente de los emparrillados. Tras esto, su retorno todavía no está claro y según reportes no estará contra los Tampa Bay Buccaneers.

Purdy se ha perdido varios juegos esta temporada | AP

Mac Jones se perfila para repetir como titular

Este miércoles, Purdy se ausentó de la práctica de los Niners, a pesar de lo cual el entrenador en jefe, Kyle Shanahan, confirmó que no tienen contemplado colocarlo en la lista de lesionados. "Está progresando", fueron las palabras del coach de San Francisco.

En ese contexto, Adam Schefter reportó que Purdy nuevamente no estuvo en el entrenamiento de este jueves. Por ello, Mac Jones se perfila para repetir como titular, a pesar de que también presentó molestias en la rodilla izquierda y en el oblicuo, según Shanahan.

Purdy se perderá el juego contra Tampa | AP

De hecho, el pasador de 27 años tuvo entrenamiento limitado durante el entrenamiento de miércoles y Adrián Martínez, a quien ascendieron del equipo de prácticas la semana pasada, ha tenido más repeticiones con el equipo titular esta semana. No obstante, de momento parece que no será necesario.

Martínez casi jugó contra los Rams, luego de que Jones dio un susto al quedarse en el suelo tras un golpe. Pero al final el de Florida sí pudo continuar y cerró la victoria 23-26 en tiempo extra en el SoFi Stadium.

Purdy no ha estado al cien por ciento en la temporada | AP

Mac Jones finalizó el partido con 33 pases completos de 49 intentos, con dos touchdowns y sin intercepciones. En general, en lo que va de la Temporada 2025, tiene 86 de 129 pases completados, para 905 yardas y seis anotaciones, y una intercepción

¿Dónde y a qué hora ver el partido de 49ers vs Buccaneers?

El partido en Raymond James Stadium está programado para el turno vespertino de la Semana 6, a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) este domingo 12 de octubre. En México las acciones podrán seguirse por Fox Sports y por medio de streaming, a través de la suscripción a DAZN.

Mac Jones estuvo en la victoria contra los Rams