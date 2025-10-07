Taylor Swift niega haber rechazado aparecer en el show del Super Bowl en 2026

En medio del furor que causó el estreno de su nuevo álbum, 'The life of a showgirl', Taylor Swift dio una nueva noticia con impacto directo en la NFL: no rechazó protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX el próximo año. Enfatizó que tiene buena relación con Jay-Z, cuya empresa produce el evento, pero que no hubo pláticas formales.

Desde hace varios años, la popular cantante estadounidense ha sonado como opción para estar en un Super Bowl y su relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, solo echó "más leña al fuego". Incluso el comisionado de la liga, Roger Goodell, hace unas semanas insinuó que era posible que Taylor se presentara el próximo año en Santa Clara, California.

Bad Bunny será el encargado del show del Super Bowl | AP

Sin embargo, al final el elegido fue el reggaetonero Bad Bunny, que le dará un toque todavía más latino al Super Bowl que se jugará en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers. En cuanto a Swift, se dijo que rechazó presentarse porque no se le permitiría poseer las imágenes de la actuación.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre su presentación en el Super Bowl?

Este lunes, la artista estuvo en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", durante el cual realizó una dinámica con el conductor en la cual confirmó o negó rumores que surgieron durante los últimos meses. Su participación en la boda de Selena Gómez y su amistad con Ed Sheeran fueron algunos de los temas que surgieron, además de su supuesta negativa a la NFL.

Taylor Swift acaba de estrenar un nuevo disco | AP

"No, no, no", respondió con contundencia Swift cuando se le preguntó si eran verdad los rumores. Además, aseguró que tiene buena relación con el rapero y mangnate Jay-Z, fundador de Roc Nation, empresa que produce el espectáculo de Super Bowl junto con la NFL y Apple Music.

"Nuestros equipos son muy cercanos. A veces llaman y preguntan: '¿Qué opina del Super Bowl?'. Y eso no es una oferta oficial ni una conversación oficial en la sala de conferencias”, le dijo Swift a Fallon, y aseguró que tampoco tiene que ver con su relación con Travis Kelce.

Taylor Swift aclaró los rumores sobre el Super Bowl | CAPTURA

La referencia de Taylor Swift a Travis Kelce

En la misma entrevista, Taylor reiteró que está enamorada del ala cerrada de los Chiefs, quien ya ganó en tres ocasiones el Super Bowl. “Eso es ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy pendiente de lo que hace ese hombre en el campo”.

“¿Te imaginas si él está ahí fuera cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo me pregunto: '¿Cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ y ‘Cruel Summer’, sería genial'”.

"Y esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera yo, simplemente estoy demasiado absorta”, finalizó la ganadora de múltiples premios Grammy.

Taylor Swift explicó sus razones para no salir en el Super Bowl | AP