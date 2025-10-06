NFL 2025: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 6?

La Semana 6 de la NFL 2025 llega con una temporada cada vez más intensa y sin equipos invictos. Los duelos se ponen al rojo vivo en este primer tercio del calendario, mientras que los Jets siguen siendo el único conjunto sin conocer la victoria. En contraste, franquicias como Kansas City Chiefs y Detroit Lions apuntan a protagonizar el partido más esperado del fin de semana.

En esta jornada, los Minnesota Vikings y los Houston Texans tendrán su descanso, por lo que no verán acción. El resto de los 30 equipos entrará en acción desde el jueves por la noche, cuando los Philadelphia Eagles (4-1) choquen contra los New York Giants (1-4) en un clásico divisional que abrirá la cartelera.

Eagles abren la semana | AP

Jornada Dominical

El domingo 12 de octubre estará lleno de emociones desde temprano. A las 7:30 horas arrancará la jornada con el enfrentamiento entre Jets de Nueva York y Broncos de Denver con su enfrentamiento en Londres en el Tottenham Stadium con el segundo de tres juegos que se disputará en Inglaterra.

Al mediodía habrá una nutrida tanda de partidos incluyendo la actividad de dos de los equipos más populares en Dallas y Pittsburgh. Esta jornada inicial contará con Jaguars vs Seahawks, Dolphins vs Chargers, Ravens vs Rams, Colts vs Cardinals, Panthers vs Cowboys, Saints vs Patriots y Steelers vs Browns.

Juegan a mediodía | AP

Por la tarde, la acción continuará la jornada con tres encuentros incluyendo el partido estelar entre Buccaneers vs 49ers, dos equipos con récord de 4-1. A media tarde también se enfrentarán los Raiders vs Titans y los Packers vs Bengals.

Juegos Prime Time

El Sunday Night Football promete ser un espectáculo con el enfrentamiento estelar entre Chiefs y Lions, un choque entre dos equipos que en un inicio podría haber sido de Super Bowl. Hoy Kansas City llega con un récord perdedor de 2-3, mientras que los Lions se sobrepusieron a un mal inicio ganando sus últimos cuatro partidos. Ante esto el conjunto de Michigan llega como amplio favorito.

Para cerrar la semana, el lunes 13 de octubre habrá una doble cartelera de Monday Night Football. Primero los Falcons visitarán a los Bills y posteriormente los Commanders enfrentarán a los Bears, completando una jornada llena de intensidad en los emparrillados.

Tienen el juego estelar | AP

La Semana 6 de la NFL 2025 promete grandes historias, emociones y partidos que podrían marcar el rumbo de la temporada. No te pierdas ningún detalle y sigue la transmisión a través de los canales oficiales y plataformas de streaming de la liga.