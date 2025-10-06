Entrenador de los Cardinals, en el ojo del huracán por presunta agresión a Emari Demercado

Un video que circula en redes sociales ha encendido la polémica en la NFL: el entrenador en jefe de los Arizona Cardinals, Jonathan Gannon, fue captado gritándole y empujando aparentemente al corredor Emari Demercado tras un error clave en el partido del domingo ante los Tennessee Titans.

Emari Demercado soltó el balón en la yarda 1 | AP

En las imágenes, se observa a un Gannon visiblemente enfurecido enfrentando al jugador en la banca, mientras sus compañeros intentan calmarlo. El clip muestra cómo el coach se aproxima al corredor, lo golpea con el pecho y luego parece darle una palmada —o incluso un golpe— en el pecho, lo que muchos usuarios en redes calificaron como una reacción desmedida y fuera de lugar.

El error que desató la furia del entrenador

La tensión surgió durante el último cuarto, cuando Demercado parecía a punto de anotar un touchdown de 72 yardas que habría dado a Arizona una ventaja de 28-6. Sin embargo, la revisión de la jugada determinó que el corredor soltó el balón antes de cruzar la línea de anotación, lo que resultó en un touchback a favor de los Titans.

El error cambió por completo el rumbo del encuentro: Tennessee remontó con 16 puntos sin respuesta y se llevó la victoria con un gol de campo en los segundos finales.

Gannon intenta calmar la polémica

Tras el partido, Jonathan Gannon trató de bajar el tono a la situación. “Nunca se trata de una sola jugada o de una sola fase. Todos debemos hacerlo mejor colectivamente”, declaró. “Nuestro sentido de urgencia y conexión siempre están ahí, pero debe aumentar porque el tiempo corre.”

Jonathan Gannon minimiza el error | AP

Por su parte, Emari Demercado asumió la responsabilidad por el balón suelto: “Cometí un error. No hay excusa.”

Aun así, el comportamiento de Gannon ha generado críticas entre aficionados y analistas, quienes cuestionan si el entrenador cruzó los límites del liderazgo deportivo. Hasta el momento, ni el equipo ni la NFL han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.