Entrenador de los Cardinals, en el ojo del huracán por presunta agresión a Emari Demercado

El entrenador de Cardinals es señalado por un video que circula en redes sociales, aficionados acusan de malos tratos al HC

Entrenador de los Cardinals, en el ojo del huracán por presunta agresión a Emari Demercado
Jonathan Gannon y Emari Demercado, entrenador y RB de Arizona Cardinals | AP
Fernando Villalobos Hernández
6 de Octubre de 2025

Un video que circula en redes sociales ha encendido la polémica en la NFL: el entrenador en jefe de los Arizona Cardinals, Jonathan Gannon, fue captado gritándole y empujando aparentemente al corredor Emari Demercado tras un error clave en el partido del domingo ante los Tennessee Titans.

Emari Demercado soltó el balón en la yarda 1 | AP
Emari Demercado soltó el balón en la yarda 1 | AP

En las imágenes, se observa a un Gannon visiblemente enfurecido enfrentando al jugador en la banca, mientras sus compañeros intentan calmarlo. El clip muestra cómo el coach se aproxima al corredor, lo golpea con el pecho y luego parece darle una palmada —o incluso un golpe— en el pecho, lo que muchos usuarios en redes calificaron como una reacción desmedida y fuera de lugar.

El error que desató la furia del entrenador

La tensión surgió durante el último cuarto, cuando Demercado parecía a punto de anotar un touchdown de 72 yardas que habría dado a Arizona una ventaja de 28-6. Sin embargo, la revisión de la jugada determinó que el corredor soltó el balón antes de cruzar la línea de anotación, lo que resultó en un touchback a favor de los Titans.

El error cambió por completo el rumbo del encuentro: Tennessee remontó con 16 puntos sin respuesta y se llevó la victoria con un gol de campo en los segundos finales.

Gannon intenta calmar la polémica

Tras el partido, Jonathan Gannon trató de bajar el tono a la situación. “Nunca se trata de una sola jugada o de una sola fase. Todos debemos hacerlo mejor colectivamente”, declaró. “Nuestro sentido de urgencia y conexión siempre están ahí, pero debe aumentar porque el tiempo corre.”

Jonathan Gannon minimiza el error | AP
Jonathan Gannon minimiza el error | AP

Por su parte, Emari Demercado asumió la responsabilidad por el balón suelto: “Cometí un error. No hay excusa.”

Aun así, el comportamiento de Gannon ha generado críticas entre aficionados y analistas, quienes cuestionan si el entrenador cruzó los límites del liderazgo deportivo. Hasta el momento, ni el equipo ni la NFL han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuántos años podría pasar Mark Sánchez en prisión tras agredir a hombre de 69 años?

NFL | 06/10/2025

¿Cuántos años podría pasar Mark Sánchez en prisión tras agredir a hombre de 69 años?
Filtran crudas imágenes del presunto agresor de Mark Sánchez: el hombre de 69 años también resultó con heridas graves

NFL | 06/10/2025

Filtran crudas imágenes del presunto agresor de Mark Sánchez: el hombre de 69 años también resultó con heridas graves
¡Hasta las diagonales! Aficionado se escapa del Highmark Stadium con balón perdido de Josh Allen

Bills | 05/10/2025

¡Hasta las diagonales! Aficionado se escapa del Highmark Stadium con balón perdido de Josh Allen
Te recomendamos
¿Cuántos años podría pasar Mark Sánchez en prisión tras agredir a hombre de 69 años?
NFL

LO ÚLTIMO

 