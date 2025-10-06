¿Cuántos años podría pasar Mark Sánchez en prisión tras agredir a hombre de 69 años?

El caso del exjugador mexicano de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sánchez, toma un giro dramático en Indianápolis. Luego de ser dado de alta de un hospital por graves heridas, el mexicano fue trasladado a la sala de procesamiento central de la Cárcel del Condado de Marion y se han hecho oficiales los cargos que enfrentará en los juzgados.

Mark Sánchez enfrenta cargos en Indianápolis | AP

A pesar de que se le impuso una fianza de apenas 300 dólares, las autoridades locales ya le han imputado varios cargos, entre ellos uno por delito de agresión grave de nivel 5 que podría tener serias consecuencias penales para el exmariscal de campo.

¿Cuántos años de prisión podría ser sentenciado Mark Sánchez?

En una conferencia de prensa, las autoridades de Indianápolis confirmaron que Sánchez enfrenta un cargo por delito de agresión grave nivel 5 ante una persona de 69 años de edad.

Mark Sánchez irá a juicio y, en caso de ser encontrado culpable, el mexicano —quien tuvo momentos brillantes con los New York Jets— podría estar de 1 a 6 años en prisión.

Mark Sánchez podría pisar prisión | AP

¿Qué sucedió con Mark Sánchez y por qué podría ir a prisión?

El pasado fin de semana, el exmariscal de campo de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sánchez, fue apuñalado en Indianápolis, donde se encontraba por motivos de trabajo. El incidente ocurrió la madrugada del sábado 4 de octubre de 2025 tras un altercado con un camionero de 69 años en la vía pública. Sánchez fue trasladado a un hospital con múltiples heridas de arma blanca, aunque su condición se reportó como estable.

Reportes indican que fue el propio Mark Sánchez quién comenzó el altercado por un lugar de estacionamiento y tras ocasionar multiples graves heridas al otro hombre involucrado, este apuñaló en defensa propia al exjugador de los Jets.

Fox guarda silencio

En un principio, cuando se hizo público que Mark Sánchez se encontraba gravemente herido en un hospital de Indianápolis, Fox, empresa donde el mexicano funge como analista, emitió rápidamente un comunicado para aclarar el estado de salud estable del exjugador.

Sin embargo, desde que la policía de Indianápolis lo arrestó y dio a conocer los graves cargos que presenta, la cadena de televisión estadounidense ha guardado completo silencio, sin emitir declaraciones adicionales sobre la situación legal de su analista.

El proceso legal avanza, y el futuro de Mark Sánchez, tanto personal como profesional, pende de lo que decida la justicia.

Fox Sports guarda silencio en caso de Mark Sánchez | AP