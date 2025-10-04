Mark Sánchez, exjugador mexicano de la NFL, es apuñalado y se encuentra hospitalizado

El exmariscal de campo Mark Sánchez, de ascendencia mexicana y una de las figuras más reconocidas del futbol americano en los últimos años, fue apuñalado la madrugada de este sábado en el centro de Indianápolis y actualmente se encuentra hospitalizado con heridas críticas, según reportó TMZ.

Mark Sánchez, exjugador mexicano en la NFL | JETS

De acuerdo a diversos reportes, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis respondieron alrededor de las 12:30 a.m. a un reporte de “disturbio en un callejón” cerca de West Washington Street y North Senate Avenue. En el lugar, las autoridades encontraron a una persona apuñalada y otra lesionada afuera de un pub.

Sánchez, de 38 años, fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las heridas. El exjugador se encontraba en Indianápolis por motivos laborales, ya que forma parte del equipo de comentaristas de Fox y estaba programado para transmitir el partido entre los Indianapolis Colts y los Las Vegas Raiders en el Lucas Oil Stadium este fin de semana.

Antes de su carrera en los medios, Mark Sánchez jugó 10 temporadas en la NFL, siendo recordado por su etapa con los New York Jets, quienes lo seleccionaron en la quinta posición global del Draft 2009.

Sánchez jugó Playoffs con Jets | AP

Nacido en California, pero con raíces mexicanas, Sánchez es considerado uno de los quarterbacks latinos más destacados que ha tenido la liga.

¿Cuál es el estado de salud de Mark Sánchez?

Minutos después de que se diera a conocer esta lamentable noticia, la cuenta de relaciones publicas de Fox Sports hizo un breve comunicado en donde confirman los hechos, sin embargo, contrario a los primeros reportes, la cadena de televisión menciona que Mark Sánchez ya se encuentra estable y recuperándose.

“Mark Sánchez resultó herido en Indianápolis el sábado y actualmente se encuentra recuperándose en el hospital en condición estable. Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten la privacidad de él y su familia durante este momento.”

Sospechoso ya fue detenido

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque que dejó al exjugador con heridas que ponen en riesgo su vida.

El sospechoso fue detenido por la policía poco después del incidente.

Mark Sánchez, analista en Fox | AP