Exjugador de los Baltimore Ravens, muere a lo 39 años de edad

Arthur Jones, un liniero defensivo que pasó sus primeras cuatro temporadas en la NFL en Baltimore y ganó un Super Bowl con los Ravens, falleció. Tenía 39 años.

Syracuse, alma mater de Jones’, dijo que murió el viernes por la mañana. La escuela y los Ravens no dieron la causa de la muerte en sus anuncios.

“La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que conoció”, dijo el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta. “Su gran y brillante sonrisa, su energía contagiosa y su eterna positividad crearon una presencia que continuamente elevaba a los demás.”

Jones perdió la vida a los 39 años | AP

Jones fue seleccionado en la quinta ronda del draft de 2010 y tuvo 8 1/2 de las 10 capturas de su carrera en un período de dos temporadas en 2012-13. Los Ravens vencieron a San Francisco en el Super Bowl para coronar la temporada 2012.

Jones despidió al mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, justo antes de un corte de energía en el Superdome de Nueva Orleans. También tuvo una recuperación de balón suelto en ese Super Bowl.

Jones pasó dos años con Indianápolis y una última temporada en Washington en 2017.

Jones jugó para Syracuse y era el hermano mayor del excampeón de peso pesado de UFC Jon Jones y del exala defensiva de Syracuse y la NFL Chandler Jones, cuatro veces Pro Bowler que ganó un Super Bowl en Nueva Inglaterra.

Jones tuvo 38 1/2 tackles por pérdida en Syracuse, un récord escolar para un liniero defensivo interior. Fue seleccionado para el primer equipo All-Big East en cada una de sus últimas dos temporadas.

