Jerry Jones quiere a Taylor Swift en el juego de Dallas vs Chiefs: "Nadie es más fan que yo"

Esta temporada, los Dallas Cowboys recibirán a los Kansas City Chiefs en el AT&T Stadium, donde se espera que Taylor Swift aparezcan en la casa de los Cowboys para acompañar a su prometido, el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce.

Uno de los personajes más emocionados por la posible asistencia de Swift al juego del próximo domingo, es el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, quien aseguró ser fan de la cantante norteamericana.

Jerry Jones quiere que Taylor Swift visite su estadio | AP

"No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero le daríamos un asiento exclusivo si asistiera al partido. Nadie es más fan de Taylor Swift que yo", comentó Jones para la estación de radio 105.3 The Fan

Asimismo, Jerry Jones aseguró que él aprecia lo que Taylor Swift ha hecho por la NFL, comentando que la relación que la cantante sostiene con Travis Kelce, ha logrado que el interés por la National Football League crezca entre un nuevo sector de aficionados.

"Lo más importante es que todos somos seguidores de Taylor Swift. Así que lo aprecio porque gracias a su conexión con Kansas City, el interés que ha mostrado y el que ha traído a la NFL ha ayudado a un mayor interés en este deporte. No me canso de Taylor Swift", comentó el dueño de los Dallas Cowboys

Los Kansas City Chiefs jugarán ante los Cowboys en el AT&T el próximo 27 de noviembre, juego de la semana 13 de la temporada regular en la NFL, encuentro que levantará animosidad por la posible asistencia de Swift.

