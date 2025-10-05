Mark Sánchez es dado de alta, pero pasa directamente a la cárcel

Mark Sánchez volvió a estar en todos los titulares, aunque no fue por las mejores razones. El ahora analista de Fox Sports recibió varias puñaladas después de una pelea en un muelle de carga de Indianápolis, sin embargo, el exjugador no fue una víctima y terminó por recibir una denuncia.

Hace unas horas, Sánchez fue dado de alta, pero tuvo que ir directo a la cárcel a enfrentar sus problemas legales. Con información del New York Post, Sánchez fue trasladado a la sala de procesamiento central de la Cárcel del Condado de Marion, en donde fue fichado y se le impuso una fianza de 300 dólares en efectivo.

Mark Sánchez | AP

¿Cómo sucedió el incidente?

Según diversos informes, el exmariscal de campo de los New York Jets se encontró con un camionero de 69 años en un muelle, al cual atacó sin razón aparente. El hombre de la tercera edad apuñaló a Sánchez en el pecho, ya que consideró una situación de "vida o muerte".

"Lo que comenzó como un desacuerdo entre un exatleta profesional de 38 años y un hombre de 69 años no debería haber escalado a la violencia ni haber dejado a nadie gravemente herido. Como en cualquier caso, nos atenderemos a los hechos y a la ley adonde sea que nos lleven", comentó el Fiscal de Distrito del Condado de Marion.

¿Qué dijo Fox Sports sobre lo sucedido?

La cadena en la que trabaja Mark Sánchez, comentó su agradecimiento al cuerpo médico por atender al exmariscal de campo. Además de que pidieron privacidad para él y su familia.

"Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark y a su familia en nuestros pensamientos y pedimos respeto por su privacidad durante este tiempo", indicó Fox Sports.

¿Qué indicó la cadena después del incidente?

Por medio de otro comunicado, Fox Sport también añadió el estado de salud de Sánchez, además de los mejores deseos a la familia. "Mark Sánchez resultó herido en Indianápolis el sábado y actualmente se encuentra recuperándose en el hospital en condición estable. Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten la privacidad de él y su familia durante este momento."

