Camionero asegura que Mark Sánchez “intentaba matarlo” durante el altercado en Indianápolis

El exmariscal de campo de la NFL y actual analista, Mark Sánchez, fue arrestado el sábado en un hospital de Indianápolis luego de ser acusado de tres delitos menores: agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública. El exjugador terminó hospitalizado después de haber sido apuñalado durante un altercado ocurrido horas antes.

Mark Sánchez | AP

El domingo, el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, emitió un comunicado y compartió la declaración jurada del caso, la cual ofreció más detalles sobre los hechos en los que se vio involucrado Sánchez. Según la información publicada por ESPN, el incidente tuvo lugar en el muelle de carga de un hotel de la ciudad.

"Intentaba matarme", conductor de 69 años revela sobre Sánchez

De acuerdo con la declaración, Sánchez habría estado involucrado en una confrontación con un camionero de 69 años. El conductor relató que pensó que el exjugador “intentaba matarme”, motivo por el cual decidió rociarlo con gas pimienta para defenderse. Al creer que aún corría peligro, el hombre sacó un cuchillo y lo apuñaló dos o tres veces, describiendo el momento como una “situación de vida o muerte” tras ser arrojado contra un contenedor de basura y al suelo.

Luego del altercado, el camionero aseguró que Sánchez mostró una expresión de shock antes de huir del lugar. Posteriormente, el conductor fue atendido en un hospital distinto al de Sánchez por una laceración en la mejilla izquierda, mientras que el exmariscal fue llevado a recibir atención médica por las heridas sufridas.

Mark Sánchez en partido | AP

“Este incidente nunca debió haber ocurrido”, declaró Mears el domingo. “Lo que comenzó como un desacuerdo entre un exatleta profesional de 38 años y un hombre de 69 no debería haber escalado a la violencia ni haber dejado a nadie gravemente herido. Como en cualquier caso, nos atendremos a los hechos y a la ley adondequiera que nos lleven”.

Las autoridades confirmaron que existe un video del enfrentamiento que está siendo analizado por los detectives encargados del caso. En su primera declaración desde el hospital, Sánchez comentó que “solo recordaba haber intentado agarrarse a una ventana”, aunque no estaba seguro de dónde ni por quién había sido apuñalado.

La audiencia inicial del exjugador está programada para las 8:30 a. m. (hora del Este) del martes en Indianápolis, y se le impuso una fianza de 300 dólares. El proceso legal continuará conforme se evalúen las pruebas y testimonios recopilados.

¿Quién reemplazó a Sánchez para el Colts vs Raiders?

Sánchez, quien trabajaba como analista para Fox Sports, tenía previsto participar en la transmisión del partido entre los Colts y los Raiders el domingo. Sin embargo, tras el incidente fue reemplazado por el también exmariscal Brady Quinn.

Sánchez en partido | AP