¡Vikings se lleva el juego en Londres ante los Browns!

De principio a fin, Minnesota y Cleveland, le regalaron a la afición que se dio cita en el Northumberland Development Project, Londres, un duelo muy parejo, con grandes actuaciones de la defensa de ambos equipos.

Duelo Browns vs Vikings I AP

Duelo de defensivas

Desde la patada inicial, Minnesota se mostró ofensivo, buscando por aire a sus receptores y con acarreos durante la primera parte, sin embargo, Dillon Gabriel y su ofensiva terminaron por pegar primero en la mitad del primer cuarto.

Minnesota no tardó en reaccionar, pues en la primera serie ofensiva tras recibir la anotación, Cam akers, tomó el ovoide y se colocó en la zona de anotación para así empatar las acciones.

Semana 5 de la NFL I AP

Segunda mitad cerrada

En la parte final del tercer cuarto, una extraordinaria jugada de Jordan Ponchez, pondría a los Vikingos adelante en el marcador, ventaja que parecía ser definitiva pero los Browns volvieron a aparecer, esta vez con una patada de tres puntos por parte de Andre Szmyt.

Victoria de Minnesota I AP

Los Brown tomando la ofensiva y con la motivación de controlar el juego, volvieron a golpear a los Vikings, esta vez con un Touchdown de David Njoku, quien recibió de manera perfecta por parte de Gabriel.

Cuando parecía que los Browns se iban a llevar la victoria en tierras europeas, en una de las últimas jugadas juego, los Vikings sentenciaron con una anotación a solo dos minutos de finalizar el juego y de esta manera cerrar su victoria.

El equipo de Minnesota logró quitarse la espina de caer ante los Steelers en Dublín, ahora con esta victoria llegarán con mayor motivación al duelo ante los actuales campeones, Philadelphia.

Por su partes, Cleveland tendrá que seguir buscando el modo de salir de su racha negativa de derrotas, esto cuando visiten la complicada casa de los Pittsburgh Steelers, de Aron Rodgers.

AP