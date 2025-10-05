Cowboys aplasta a Jets que sigue sin conocer la victoria en la temporada

Los Dallas Cowboys se reencontraron con la victoria al superar 37-22 a unos New York Jets que siguen sin conocer el triunfo en la temporada, en un duelo donde Dak Prescott y Jake Ferguson se robaron los reflectores.

Dak Prescott lanza 4 pases de TD | AP

Prescott lanzó cuatro pases de touchdown —dos de ellos para Ferguson— y comandó una ofensiva que mostró carácter pese a las ausencias. La línea ofensiva de los Cowboys estaba prácticamente parchada, sin cuatro de sus titulares, pero aun así logró sostener dos series ofensivas de 90 yardas en el segundo cuarto que encaminaron el partido.

El mariscal de campo completó 18 de 29 envíos para 237 yardas, apoyado por una actuación dominante del corredor Javonte Williams, quien acumuló 135 yardas terrestres y un touchdown, además de aportar otra anotación por aire. George Pickens también contribuyó con una recepción de anotación.

La victoria permitió a los Cowboys (2-2-1) dejar atrás el amargo empate 40-40 ante Green Bay la semana pasada y le dio al entrenador Brian Schottenheimer un triunfo especial, al imponerse al equipo donde fue coordinador ofensivo entre 2006 y 2011.

Dallas consigue su segunda victoria de la temporada | AP

Del otro lado, los Jets (0-5) continúan en caída libre bajo la dirección de Aaron Glenn, quien se convirtió en el primer entrenador en la historia de la franquicia en iniciar su mandato con cinco derrotas consecutivas. Nueva York suma ya su cuarto inicio 0-5 en la historia, y el primero desde el 2020, cuando comenzó 0-13 con Adam Gase.

Para colmo, los Jets firmaron un registro inédito y desafortunado: se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL que arranca una temporada con cinco derrotas sin haber recuperado un solo balón en defensa.

Cowboys se pone con récord de (2-2-1) | AP

Dallas, pese a las bajas, demostró resiliencia y pegada ofensiva, mientras los Jets se hunden en una crisis que parece no tener fin.