¡Terminó el invicto! Broncos vence con dramatismo a Eagles de Philadelphia

Terminó el invicto de los campeones. Los Denver Broncos (3-2) dieron la gran sorpresa de la semana al remontar en el último cuarto y vencer 21-17 a domicilio a los Philadelphia Eagles (4-1). Con este resultado, ya no quedan invictos en la Conferencia Nacional, y solo los Buffalo Bills mantienen el paso perfecto en la Americana.

Los Broncos abrieron el marcador con un gol de campo de 55 yardas de Wil Lutz, pero los Eagles respondieron con una patada de 31 yardas de Jake Elliott para igualar el marcador.

Broncos vence a Eagles l AP

Así fue el primer touchdown

En el segundo cuarto, Jalen Hurts engañó a la defensiva fingiendo entregar el balón a Saquon Barkley, pero en realidad lanzó un pase a las diagonales para Dallas Goedert y consiguió el primer touchdown del encuentro.

Recién iniciado el tercer periodo, el MVP del Super Bowl LIX volvió a brillar al conectar con el confiable Barkley, quien se escapó 47 yardas hasta la zona de anotación para poner el marcador 17-3 a favor de los locales.

NFL l AP

Sin embargo, en el último cuarto la experiencia de Sean Payton y la inspiración de Bo Nix guiaron a los Broncos a una remontada memorable. Primero, J.K. Dobbins encontró un hueco por el centro de la defensiva para anotar y acercar a su equipo. Luego, la defensa de Denver detuvo de inmediato a los Eagles y recuperó el balón.

Broncos de Denver l AP

Bo Nix lideró la ofensiva

Nix lideró entonces una serie ofensiva impecable, culminada con un pase de touchdown a Evan Engram. En la jugada clave del partido, Sean Payton apostó por la conversión de dos puntos, y el joven mariscal conectó con Troy Franklin para darle la vuelta al marcador 18-17.

Los Broncos ampliaron su ventaja con un gol de campo de 36 yardas, dejando poco más de un minuto en el reloj.

Hurts y compañía regresaron con la misión de ganar el juego, pero tras una polémica interferencia defensiva en cuarta y siete, la defensa visitante se mantuvo firme. En la última jugada, un pase tipo “Ave María” parecía quedar en manos de DeVonta Smith, pero un defensivo logró despojarlo del balón, sellando así la inesperada victoria de Denver.

Cayó el invicto de Eagles l AP