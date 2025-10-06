Filtran crudas imágenes del presunto agresor de Mark Sánchez: el hombre de 69 años también resultó con heridas graves

El confuso altercado que llevó al exjugador mexicano de la NFL, Mark Sánchez, a ser hospitalizado con graves heridas de arma blanca, ha dado un giro dramático con la filtración de impactantes fotografías del otro hombre involucrado. Distintos reportes sugieren que este hombre, de 69 años, apuñaló a Sánchez en un acto de legítima defensa.

Las imágenes, que comenzaron a circular viralmente en redes sociales la tarde del domingo, muestran el devastador estado en que quedó el presunto agresor tras el violento incidente.

Mark Sánchez, exjugador de los Jets | Jets

Un escenario de violencia en el hospital

La fotografía filtrada que circula por la red social X (antes Twitter) revela al hombre mayor en una camilla de hospital, con claras señales de haber sido atendido por heridas graves. La escena es de alto impacto: se le ve semidesnudo y con un collarín cervical de inmovilización puesto, confirmando un posible trauma mayor.

Lo más notable son las abundantes manchas y salpicaduras de sangre —tanto seca como fresca— visibles en su pecho, cuello y brazos, evidencia de un reciente e intenso traumatismo. La imagen lo muestra conectado a múltiples vías intravenosas y electrodos de monitorización cardíaca, indicando que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos o de emergencia debido a la seriedad de sus lesiones.

Mark Sánchez sigue bajo arresto | AP

¿Defensa propia en el altercado?

Mientras que los primeros reportes de TMZ señalaban que las heridas de Mark Sánchez eran potencialmente mortales —información que posteriormente Fox Sports, su cadena empleadora, desmintió asegurando que estaba estable—, el verdadero estado de salud de Sánchez sigue siendo una incógnita. A diferencia del hombre de 69 años, no se han filtrado imágenes del ex-quarterback.

El ángulo de la legítima defensa cobra fuerza, ya que a pesar de sufrir graves heridas, la policía de Indianápolis arrestó a Mark Sánchez por delitos menores horas después del incidente. Este arresto, junto con las evidentes y graves heridas del hombre que lo apuñaló, refuerzan la posibilidad de que el altercado haya escalado bajo circunstancias donde el hombre de 69 años actuó para protegerse.

Mark Sánchez rendirá cuentas ante la ley | AP

Las autoridades continúan investigando los detalles para esclarecer la secuencia de eventos que dejó a ambos hombres hospitalizados tras el violento enfrentamiento.