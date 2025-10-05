¡Hasta las diagonales! Aficionado se escapa del Highmark Stadium con balón perdido de Josh Allen

El Monday Night Football terminó con una sorpresiva victoria por parte de los New England Patriots sobre los Buffalo Bills. La derrota del conjunto de Josh Allen significó el adiós del último invicto dentro de la NFL, aunque el partido también dejó uno de los momentos más memorables del inicio de la temporada.

Durante el tercer cuarto, los Buffalo Bills amenazaron en zona roja a los New England Patriots. En primera oportunidad y gol, la bolsa de protección colapsó y Josh Allen tuvo que deshacerse del ovoide, que terminó en la parte más baja del Highmark Stadium.

Josh Allen | AP

El ovoide terminó en los brazos de un aficionado a los Bills con el jersey de Matt Milano, quien rápidamente escapó del estadio y se llevó el gran souvenir. Por si fuera poco, el hombre recibió la ayuda para escapar de otro aficionado de los Bills, con el jersey de Josh Allen.

¡NADIE LO PUDO AGARRAR!



A un aficionado le cayó un balón perdido de Josh Allen y se va corriendo del estadio 🤣 🤣 🤣



Disfruta el SNF por ESPN y #DisneyPlus Premium 🏈@nflmx pic.twitter.com/7a5LQBD7iW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 6, 2025

¿Qué pasó durante el partido?

En un encuentro lleno de impresiones, Mike Vrabel demostró que su defensiva es de verdad y Drake Maye está listo para los grandes escenarios. Pese a que el mariscal de campo de segundo año no terminó con pases de anotación, sí tuvo una actuación destacada con 273 yardas por aire y 12 más por tierra.

La defensiva recuperó dos balones y capturó en una ocasión a Josh Allen, quien no tuvo un nivel cercano a lo de las cuatro semanas anteriores. El mariscal de campo se mostró errático en algunas ocasiones, aunque gran parte fue por la presión que tuvo.

Drake Maye | AP

Stefon Diggs, la figura y su revancha

El hombre que tuvo una revancha personal fue Stefon Diggs, quien regresó al Highmark Stadium tras su salida hace un año. El receptor tuvo un partido que rozó en lo excelso, con 10 recepciones y 146 yardas totales; además de varias jugadas explosivas.

Diggs dejó Buffalo la temporada anterior y se unió a los Houston Texans, equipo con el que solo estuvo un año. El receptor era el objetivo favorito de Josh Allen, sin embargo, en su último año no se sintió cómodo y solicitó su cambio a otro equipo.

Stefon Diggs | AP