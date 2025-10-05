¡Adiós invicto! New England derrota con gol de campo a Buffalo en SNF

Fin de semana para el olvido para los invictos de la NFL. Los New England Patriots dieron la sorpresa y derrotaron al último equipo con paso perfecto dentro de la liga, los Buffalo Bills. Stefon Diggs regresó al Highmark Stadium y tuvo un partido espectacular y ayudó a los suyos para un marcador final de 23-20.

El primer cuarto quedó marcado por las entregas de balón que hubo, ya que ambos equipos se equivocaron en demasía. Josh Allen y Ray Davis tuvieron una confusión y el primer balón suelto del partido llegó; aunque no fue el último del cuarto ni del partido.

New England | AP

En la siguiente serie ofensiva de los Pats, Rhamondre Stevenson también se equivocó y perdió el balón. Después del error del corredor de Nueva Inglaterra, Keon Coleman también entregó el tercer balón del tercer cuarto.

Después de esas series ofensivas llenas de errores, Andres Borregales rompió cero con un gol de campo de 30 yardas. El juego tuvo una ligera mejoría en el segundo cuarto, aunque las ofensivas brillaron por su ausencia y las defensivas se impusieron.

New England | AP

Resurgir en la segunda mitad

La segunda mitad comenzó de manera efectiva para los Bills y Josh Allen, quien logró encontrar a Curtis Samuel y anotó el primer touchdown del partido. Pese a que Buffalo contó con el apoyo de su gente, New England tuvo a unos auténticos soldados dentro del emparrillado.

Drake Maye, Stefon Diggs y Rhamondre Stevenson emularon las viejas glorias de los Patriots y realizaron varios drives importantes. Maye se convirtió en un auténtico gladiador y tuvo una actuación impresionante, con un total de 273 yardas aéreas y 12 por tierra.

New England | AP

Por su parte, Stefon Diggs, quien no salió de la mejor manera de Buffalo, terminó con 10 recepciones y 146 yardas; además de grandes jugadas explosivas. El final fue de infarto y New England aprovechó los errores de los Bills, como el mal manejo en el reloj y una intercepción de Josh Allen en zona roja.

¿Cómo fue la victoria de los Pats?

Drake Maye condujo un drive ganador con grandes jugadas en los últimos minutos, además de una escapada que evitó una captura. El egresado de Carolina del Norte consiguió llevar el ovoide y le dejó una gran posición de campo a Andres Borregales, quien puso los tres puntos definitivos del encuentro.

Derrota | AP