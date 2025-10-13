Seattle Mariners apalea a los Toronto Blue Jays en el segundo juego de la serie

Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al aplastar el lunes 10-3 a los Azulejos de Toronto.

Seattle, el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, regresó a casa para el Juego 3 del miércoles, necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para poner fin a esa sequía.

Los Mariners ganan el segundo de la Serie ante los Blue Jays | AP

Toronto solo conectó seis hits, uno solo después de la segunda entrada, y ocho en los dos primeros juegos. El astro de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha conectado hits en la serie.

Rodríguez conectó un jonrón para una ventaja de 3-0 con tres bateadores contra el novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que hacía apenas su quinta apertura en las Grandes Ligas.

Nathan Lukes y Alejandro Kirk tuvieron sencillos productores en la mitad inferior contra Logan Gilbert, y el sencillo productor de Lukes empató el marcador en la segunda.

El jonrón de tres carreras de Polanco ante Louis Varland puso a Seattle arriba 6-3 en la quinta entrada. JP Crawford añadió un sencillo productor en la sexta y Naylor conectó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete hits de Polanco en esta postemporada impulsaron carreras. Conectó el sencillo que sentenció el juego en la 15.ª entrada del partido decisivo de la Serie Divisional del viernes contra Detroit y se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas en la victoria de Seattle por 3-1 en la primera ronda de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los dos jonrones previos de Polanco en octubre fueron ante Tarik Skubal, de Detroit, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana.