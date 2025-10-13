MLB Playoffs 2025: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 de la serie Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers?

Este martes se jugará el segundo de la serie entre Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers, donde esperan poder acercarse a la Serie Mundial.

Los Brewers buscan volver a una serie mundial después de 43 años sin estar en el Clásico de Octubre y, para conseguirlo, tendrán que eliminar a los actuales campeones en la Major League Baseball.

Aquí te decimos dónde ver el juego dos entre Brewers y Dodgers | AP

Los Angeles Dodgers, que tienen que arrancar esta serie fuera del Dodgers Stadium, esperan poder dar el primer paso en una serie donde se enfrentan al mejor equipo de la Liga Nacional.

La cita será el próximo martes en el American Family Field en Milwaukee, último juego en la casa de los Brewers, al menos, por un par de juegos.

¿Cuándo y dónde ver el juego dos entre Brewers y Dodgers?