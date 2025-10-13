George Springer hace historia con Toronto y supera a Derek Jeter en jonrones de postemporada

George Springer continúa ampliando su legado como uno de los bateadores más determinantes en la historia reciente de la MLB. El domingo 12 de octubre, el pelotero de Toronto conectó un jonrón en el primer lanzamiento del juego ante los Seattle Mariners en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, alcanzando su cuadrangular número 21 en Postemporada y superando al legendario Derek Jeter en la lista de todos los tiempos.

Springer conectando | AP

El batazo, de 385 pies hacia el jardín derecho, llegó sobre una recta del lanzador Bryce Miller y puso a Toronto en ventaja desde el primer turno al bat. Se trató del primer jonrón de apertura en la historia de los Blue Jays durante una Postemporada. Con este cuadrangular, Springer se coloca en solitario en el quinto lugar histórico de jonrones en Playoffs, detrás de Manny Ramírez (29), José Altuve (27), Kyle Schwarber (23) y Bernie Williams (22).

Un inicio soñado para los Blue Jays

El cuadrangular de Springer encendió de inmediato al público en el Rogers Centre, dando a Toronto el impulso ideal para abrir la serie. El jardinero, reconocido por su explosividad en los primeros turnos, cuenta además con 63 jonrones de apertura en temporada regular, cifra que lo ubica solo detrás del récord histórico de Rickey Henderson (81). Su capacidad para golpear desde el primer lanzamiento reafirma su etiqueta como uno de los bateadores iniciales más letales de la Liga.

George celebrando | AP

A sus 36 años, Springer se ha convertido en un referente dentro del vestidor de Toronto. Desde su llegada procedente de los Houston Astros, el jardinero ha aportado poder, liderazgo y mentalidad ganadora a un equipo joven que busca consolidarse en la élite. Su historial en Postemporada lo respalda: fue campeón de la Serie Mundial en 2017 y nombrado MVP de esa edición, gracias a su consistencia ofensiva.

Entre los grandes nombres de octubre

Con este logro, Springer deja atrás a figuras legendarias como Derek Jeter, quien acumuló 20 jonrones en su carrera con los Yankees. Por delante aún figuran nombres ilustres del poder en octubre, encabezados por Manny Ramírez, el máximo jonronero en la historia de la postemporada. Cada batazo de Springer en esta fase final lo acerca más al selecto grupo de los bateadores más productivos del beisbol moderno.

George entusiasta | AP

Un cuadrangular que marca historia en Toronto

Más allá de la estadística, el jonrón de Springer representa un momento simbólico para los Blue Jays, que buscan regresar a una Serie Mundial después de más de tres décadas. Su impacto en el primer juego de la serie ante Seattle podría convertirse en el punto de partida de una campaña histórica para el club canadiense.

Con su talento y experiencia, George Springer reafirma que los momentos grandes son su especialidad. En octubre, cuando la presión es máxima y cada turno puede cambiar la historia, el veterano jardinero vuelve a demostrar por qué su nombre se asocia con la palabra clave de toda postemporada: determinación.