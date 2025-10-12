Randy Arozarena ayuda con una carrera en la victoria de Seattle Mariners sobre Toronto Blue Jays

Los Toronto Blue Jays llegaban como amplios favoritos a las Series de Campeonato de la Liga Americana, pero los Seattle Mariners dieron la gran sorpresa al imponerse 3-1 en el Juego 1, con Randy Arozarena como protagonista. El pelotero mexicano anotó una carrera clave en la octava entrada que sentenció el marcador y silenció al público canadiense.

En la parte alta de la octava entrada, con el marcador aún abierto, Jorge Polanco conectó una rola profunda hacia el jardín derecho, lo que permitió que Arozarena mostrara toda su velocidad y astucia para llegar safe al plato. Esa carrera significó el 3-1 definitivo para Seattle y cambió por completo la dinámica del juego.

Randy en el Juego 1 | AP

La anotación no solo fue clave en el resultado, sino también en lo anímico: los Mariners aprovecharon el momento para frenar a una ofensiva de Toronto que venía encendida durante toda la postemporada. El público quedó en silencio mientras el mexicano celebraba con sus compañeros en la cueva.

Toronto llegaba como uno de los equipos más sólidos de toda la MLB, junto a los Cerveceros de Milwaukee, y se perfilaba como favorito para dominar la serie. Sin embargo, Seattle demostró carácter y aprovechó cada error de los lanzadores relevistas de los Azulejos para robar el primer juego de la serie en condición de visitante.

Randy en el Juego 1 | AP

¿Qué pasó durante el juego?

El relevo de Toronto no logró contener el empuje de los Marineros. Cal Raleigh se encargó de ponerlos en ventaja con un jonrón solitario, y la carrera de Arozarena en la octava entrada fue el golpe final que Toronto no pudo revertir.

La presencia de Randy Arozarena se ha convertido en un factor determinante para Seattle. Su capacidad para generar peligro en las bases y su agresividad al correr hacen que cualquier jugada pueda transformarse en una oportunidad. En este primer encuentro, volvió a demostrar que su impacto va más allá del bateo.

Randy en el Juego 1 | AP

Serie abierta

Su experiencia en postemporada también juega a favor de los Mariners. Arozarena ha brillado en escenarios de alta presión anteriormente, y su liderazgo será clave para mantener a Seattle competitivo ante uno de los rosters más completos de las Grandes Ligas.

La derrota de Toronto en el Juego 1 deja la serie abierta y con un giro inesperado. Los Mariners lograron dar el primer golpe y ahora tendrán la oportunidad de ampliar su ventaja en los siguientes encuentros. Para los Azulejos, será fundamental ajustar su bullpen y encontrar la manera de contener a jugadores como Arozarena, que pueden cambiar un juego con una sola jugada.

Victoria de Seattle | AP