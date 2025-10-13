Mike Shildt anuncia su retiro como mánager de los San Diego Padres

Mike Shildt se retira después de dos temporadas como mánager de los Padres de San Diego. El equipo confirmó el lunes la decisión de Shildt, de 57 años. En una carta al diario San Diego Union-Tribune, Shildt expresó que se retira porque "el desgaste de la temporada de béisbol ha tenido un impacto severo en mí mental, física y emocionalmente".

Shildt enhebró una marca de 183-141 y llevó a San Diego a dos apariciones en postemporada durante su breve mandato. Los Padres ganaron 90 juegos esta temporada y terminaron segundos en la División Oeste de la Liga Nacional antes de ser eliminados por los Cachorros de Chicago a principios de este mes en una tensa serie de playoffs de comodines que se definió al máximo de tres juegos.

¿Qué dijeron los Padres de Mike Shildt?

El gerente general de los Padres, A.J. Preller, emitió un comunicado elogiando a Shildt. "Su dedicación y pasión por el juego de béisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próximo capítulo", manifestó Preller.

Shildt decidió cuidar su salud mental y física | AP

Preller comenzará a buscar de inmediato a su quinto mánager a tiempo completo desde que asumió la dirección de los despachos de los Padres en 2014.

Antes de unirse a la organización de los Padres a principios de 2022 como coach de desarrollo de jugadores, Shildt fue el piloto de los Cardenales de San Luis de 2018 a 2021, manteniendo un balance positivo de victorias y derrotas en cada una de sus tres temporadas completas. Fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional en 2019 después de llevar a los Cardenales a 91 victorias y al título de la División Central.

Sus equipos en San Luis y San Diego llegaron a los playoffs en cada una de sus cinco temporadas completas a cargo. Sin embargo, Shildt dijo que comenzó a contemplar su retiro durante la temporada actual y finalizó su decisión después de la dolorosa eliminación de los Padres en el Wrigley Field. La costosa plantilla de San Diego anotó solo cinco carreras en total en sus tres juegos en Chicago.

Shildt no pudo progresar en la postemporada | AP

"Aunque siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de que me cuide a mí mismo y me retire en mis propios términos", escribió Shildt, quien nunca jugó béisbol profesional, asumió el cargo en San Diego en noviembre de 2023 después de que Bob Melvin dejara a los Padres para dirigir a los Gigantes de San Francisco, quienes lo despidieron el mes pasado.

San Diego nuevamente busca manager

Melvin, Shildt y Jayce Tingler —quien dirigió a los Padres de 2020 a 2021— han presidido el período más largo de contención sostenida en la historia del equipo a pesar de los cambios en el banquillo. Los Padres han hecho cuatro apariciones en playoffs en las últimas seis temporadas y han ganado cuatro series de playoffs, llegando a la serie de campeonato del circuito en 2022.

Los Padres quedaron eliminados ante Chicago | AP

Los Padres también han perseverado después de la muerte del popular propietario Peter Seidler, cuyo gasto agresivo y carisma energizaron a la base de fanáticos de San Diego y potenciaron la capacidad de Preller para convertir a un equipo que luchaba desde hace mucho tiempo en ser un ganador consistente. John Seidler se convirtió en el presidente de los Padres después de la muerte de su hermano en noviembre de 2023.

El nuevo manager de los Padres será la octava persona en liderar el banquillo desde que Preller despidió a Bud Black en junio de 2015. Los Dodgers de Los Ángeles, sus principales rivales, han sido dirigidos por Dave Roberts, oriundo de San Diego, desde noviembre de 2015.

San Diego se convierte en el octavo equipo de la MLB con una vacante de manager y el noveno en cambiar de manager en esta temporada baja. Texas ya ha contratado a Skip Schumaker, pero hay vacantes con los Padres, Angelinos, Bravos, Orioles, Mellizos, Gigantes, Nacionales y Rockies.

Los Padres confirmaron la salida de Shildt | AP