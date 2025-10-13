Sandy Alomar, salón de la fama de la MLB, falleció a los 81 años

Santos Alomar padre, un infielder All-Star durante sus días como pelotero en las décadas de 1960 y 1970, quien luego se convirtió en coach en las Grandes Ligas y dirigió en su natal Puerto Rico, ha fallecido. Tenía 81 años.

Un portavoz de los Guardianes de Cleveland dijo el lunes que el equipo fue informado por la familia de Alomar sobre su muerte. Sandy Alomar Jr., quien junto con su hermano Roberto, un miembro del Salón de la Fama, jugó bajó las órdenes de su padre en la liga de invierno de la isla, forma parte del personal de los Guardianes.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar, figura emblemática del beisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar”, dijo la Federación Puertorriqueña de Béisbol en la red X.

Las Grandes Ligas expresó que “estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del exjugador y coach Sandy Alomar”.

Oriundo de Salinas, en el sur de Puerto Rico, firmó con los Bravos de Milwaukee por unos 12 mil dólares en 1960. Tenía 20 años cuando debutó en las mayores con Milwaukee, en septiembre de 1964.

Los Bravos fueron uno de los seis equipos para los que militó. También pasó tiempo con los Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Angelinos de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas antes de retirarse en 1978.

Conocido más por su velocidad y su habilidad fildeando que por su bateo, Alomar acumuló un promedio de bateo de .245 con 13 jonrones y 282 carreras impulsadas en 1.481 juegos de temporada regular.

Fue nombrado All-Star en 1970. Robó 227 bases, incluyendo un tope personal de 39 en 1971, cuando lideró la Liga Americana con 689 turnos al bate. Participó en una serie de playoffs con los Yankees en 1976.

“Recordamos a Sandy por sus logros en el campo de béisbol, su compromiso de por vida con el juego y un orgulloso legado familiar que ha sido representado con distinción por sus hijos Sandy Jr. y Roberto”, dijo el director ejecutivo del sindicato de peloteros de MLB, Tony Clark, en un comunicado.

Después de retirarse como jugador, Alomar trabajó como coach en las sucursales de San Diego en los años 80 y fue el coach de tercera base de los Padres de 1986 a 1990. Fue coach de los Cachorros de Chicago, Rockies de Colorado y Mets de Nueva York en la década de 2000.

También dirigió a los Senadores de San Juan en la pelota invernal de Puerto Rico, llegando a dirigir a su hijo Roberto. En 2003 le tocó conduccir a la primera selección nacional boricua conformada con profesionales.

Roberto y Santos siguieron los pasos de su padre y brillaron en las mayores. Sandy completó una trayectoria de 20 años y fue seis veces All-Star como receptor, consagrado como el Novato del Año de la Liga Americana en 1990. Roberto fue 12 veces All-Star y ganó 10 Guantes de Oro a lo largo de una carrera de 17 años como segunda base.

