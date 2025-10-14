Yamamoto lanza joya histórica y pone a Dodgers 2-0 sobre Milwaukee

Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para conseguir el primer juego completo en postemporada en ocho años, guiando a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee este martes, con la cual ampliaron su ventaja a 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El derecho japonés, firmado por 325 millones de dólares, permitió únicamente un jonrón solitario de Jackson Chourio en el primer inning, antes de dominar por completo a la ofensiva local. Yamamoto ponchó a siete, dio una base por bolas y realizó 111 lanzamientos para concretar el primer juego completo de su carrera en postemporada y el primero de los Dodgers desde 2004.

En el ataque, Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron cuadrangulares solitarios. El batazo de Muncy, de 412 pies por el jardín central, fue el 14º jonrón de su carrera en playoffs, rompiendo el récord de franquicia que compartía con Corey Seager y Justin Turner.

El último abridor que había lanzado un juego completo en playoffs fue Justin Verlander, el 14 de octubre de 2017, con Houston ante los Yankees. Yamamoto es además el primer lanzador de los Dodgers en lograrlo desde José Lima, en la serie divisional de 2004 frente a San Luis.

La serie, al mejor de siete, se trasladará ahora a Los Ángeles para el tercer juego este jueves, con los Dodgers a dos victorias de regresar a la Serie Mundial.

Con este resultado, es la primera vez desde 1970 que ambos equipos visitantes (Dodgers y Marineros) comienzan 2-0 en las series de campeonato de liga. Históricamente, 24 de los 27 equipos que iniciaron una serie 2-0 como visitantes terminaron ganándola.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández bateó de 5-2 con una anotada y una producida, Kiké Hernández de 3-2 con dos anotadas, y Andy Pagés de 2-1 con una remolcada. Por los Cerveceros, Jackson Chourio se fue de 4-1 con una anotada y una empujada.

Los Dodgers regresan a casa con todo a favor y un Yamamoto que ya dejó su huella en la historia de la postemporada.