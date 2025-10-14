Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers: ¿Dónde y cuándo ver el Juego 3 de la NLCS?

Los Dodgers de Los Ángeles lideran la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee tras barrer los dos primeros juegos como visitantes. Llegan al Dodger Stadium con una ventaja dominante.

Dodgers tiene ventaja de 2-0 | AP

El Juego 2 fue destacado por la labor de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó un histórico juego completo de tres hits, el primero en postemporada en ocho años. El bateo de los Dodgers fue impulsado por los jonrones de Teoscar Hernández y Max Muncy, cuyo batazo rompió el récord de home runs de la franquicia en postemporada.

La estadística favorece abrumadoramente a Los Ángeles: 24 de 27 equipos que ganaron los primeros dos juegos como visitantes en este formato de serie han terminado ganándola. Los Cerveceros enfrentan una tarea monumental para evitar el colapso.

<span>Milwaukee busca no ser barrido | AP</span>

Milwaukee solo ha tenido destellos ofensivos, como el jonrón de Jackson Chourio en el Juego 2. Necesitan desesperadamente más producción y un pitcheo más efectivo para detener la ofensiva de los Dodgers y evitar caer en un abismo de 3-0.

El Juego 3, que se disputa el jueves en Los Ángeles, es crucial. Una victoria de los Dodgers pondría la serie prácticamente fuera del alcance; un triunfo de los Cerveceros les daría un respiro y la esperanza de una remontada en la serie.

La serie se traslada a Los Angeles | AP

¿Dónde ver Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers?