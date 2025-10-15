Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: ¿Dónde ver el Juego 3 de la ALCS?

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) se traslada al T-Mobile Park de Seattle con los Mariners en una posición inmejorable. Tras una dominante actuación en Toronto, el equipo de la Costa Oeste se ha colocado con una ventaja de 2-0 sobre los Blue Jays, dejando a los canadienses al borde de la eliminación.

Randy Arozarena | AP

Los Mariners silenciaron el Rogers Centre con victorias contundentes en los dos primeros juegos:

Juego 1: Victoria apretada 3-1.

Victoria apretada 3-1. Juego 2: Paliza 10-3, impulsada por el bate de Jorge Polanco y un jonrón tempranero de Julio Rodríguez.

Alejandro Kirk, pelotero mexicano de los Blue Jays | AP

La situación es crítica para los Blue Jays, que eran el equipo favorito de la Liga Americana en el papel. Históricamente, solo tres equipos en la MLB han logrado remontar un déficit de 0-2 en una Serie de Campeonato al mejor de siete. Toronto necesita con urgencia ganar el Juego 3 para cambiar el rumbo de la serie y evitar ser barridos.

La presión recae ahora sobre los Blue Jays, que deben ganar en casa ajena si quieren que la serie regrese a Canadá.

¿Dónde ver Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners?