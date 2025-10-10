Tucson Baseball Team pospone su debut en el Estadio Kino por procesos migratorios

El Tucson Baseball Team anunció el aplazamiento de su inicio de actividades en el Estadio Kino, que estaba programado del 16 al 19 de octubre, debido a procesos migratorios que aún se encuentran en revisión por parte de las autoridades correspondientes en Estados Unidos.

¿Por qué Tucson no podrá jugar en casa?

A través de un comunicado, la organización lamentó profundamente tener que tomar esta decisión, la cual calificó como “sumamente difícil”, ya que compartían con su afición la emoción y expectativa de ver al equipo debutar oficialmente en Tucson.

"Con profundo pesar anunciamos que el inicio oficial de las actividades del Equipo de Béisbol de Tucson en el Estadio Kino, programado del 16 al 19 de octubre, deberá posponerse hasta nuevo aviso, debido a procesos migratorios actualmente en revisión por las autoridades correspondientes”, comunicó el club.

El equipo también expresó su gratitud hacia la comunidad, aficionados, patrocinadores y socios institucionales que han respaldado el proyecto desde sus inicios, destacando que su apoyo será clave durante este periodo de espera.

Aficionados de Tucson recibirán reembolso

En el comunicado, el Tucson Baseball Team informó que todos los aficionados que adquirieron boletos para el Día Inaugural, así como los poseedores de abonos de temporada, recibirán reembolsos en los próximos días. La organización detallará pronto el proceso para hacer válidas las devoluciones.

“Compartimos la misma emoción y pasión que todos ustedes por ver a nuestro equipo representar con orgullo a Tucson en el campo. Sin embargo, las circunstancias actuales nos obligan a priorizar el cumplimiento total de todos los procedimientos legales y regulatorios necesarios antes de reanudar nuestras operaciones deportivas en los Estados Unidos”, señaló el equipo.

El club reafirmó su compromiso con la ciudad y la comunidad: “El Equipo de Béisbol de Tucson reafirma su compromiso inquebrantable con la ciudad de Tucson, el Condado de Pima y con todos los seguidores que han apoyado este proyecto desde sus inicios”.

Finalmente, el equipo cerró su mensaje con optimismo, asegurando que este proceso fortalecerá su estructura: “Confiamos en que este proceso fortalecerá a nuestra organización y nos permitirá regresar al campo con mayor determinación, pasión y espíritu comunitario”.

