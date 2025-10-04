Shohei Ohtani debutará como lanzador en playoffs con los Dodgers

Shohei Ohtani finalmente hará su debut como lanzador en postemporada cuando suba al montículo este sábado con los Dodgers en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Phillies.

Ohtani lanzará con Dodgers por primera vez en Playoffs | AP

La serie al mejor de cinco entre dos franquicias que han disputado la Serie Mundial en las últimas tres temporadas —aunque curiosamente no se enfrentan en playoffs desde 2009— está cargada de estrellas: Bryce Harper y Trea Turner. Freddie Freeman y Mookie Betts. Sin embargo, ningún jugador pesa tanto en la serie como Ohtani.

La superestrella global de dos vías no lanzó para los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de su segunda cirugía en el codo, en septiembre de 2023. Aun así, se convirtió en el primer jugador con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas, llevando a los Dodgers al título de la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

De vuelta en el montículo esta temporada, Ohtani ponchó a 62 bateadores en 47 entradas con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas. Lleva tres salidas consecutivas sin permitir carrera para los Dodgers y llega tras su mejor actuación del año contra Arizona. Su recta se mantuvo constantemente en el rango de 98 a 100 mph, alcanzando 101.2 en un lanzamiento, a lo largo de un máximo de seis entradas en la campaña. Ponchó a ocho rivales.

Ohtani comenzó a lanzar con Dodgers esta temporada | AP

A sus 31 años, Ohtani ha incrementado poco a poco su conteo de lanzamientos en su regreso tras la cirugía. Contra Arizona realizó un máximo de 91 lanzamientos en su apertura número 100 en las Grandes Ligas.

“Estoy seguro de que habrá momentos en los que estaré nervioso”, dijo Ohtani el viernes a través de un traductor. “Pero más que eso, estoy muy agradecido de poder jugar béisbol en esta época del año. Y simplemente estar sano es muy importante para mí, así que estoy agradecido por ello”.

Ohtani lanzó cinco entradas sin hit contra los Phillies el mes pasado antes de que el bullpen se derrumbara en una victoria de Filadelfia por 9-6. Ohtani ponchó a cinco y dio una base por bolas. Realizó 42 de sus 68 lanzamientos en zona de strike y retiró a sus últimos 13 bateadores consecutivos.

Dodgers busca refrendar el título de la MLB | AP

El relevista de los Phillies Walker Buehler —quien consiguió el último out con los Dodgers para ganar la Serie Mundial el año pasado— admiró lo que vio de Ohtani durante su tiempo como compañeros de equipo y señaló que “la respuesta es muy simple” sobre qué lo hace tan bueno.