Playoffs MLB 2025: estos son los 12 equipos que van por la Serie Mundial

La temporada regular de la Major League Baseball (MLB) ha llegado a su fin este domingo, dejando un panorama vibrante en el que ya conocemos a los 12 equipos que lucharán por alcanzar la gloria en el Clásico de Otoño. El béisbol, fiel a su esencia impredecible, vuelve a poner sobre la mesa enfrentamientos cargados de historia, rivalidad y talento.

A diferencia de lo que ocurre en otros deportes, el cierre de la campaña siempre viene acompañado de dramatismo, y este 2025 no ha sido la excepción. Algunos equipos lograron su clasificación con relativa comodidad, mientras que otros necesitaron hasta el último juego para amarrar su pase. En cualquier caso, la emoción apenas comienza.

Los playoffs arrancarán oficialmente con la ronda de comodines, una fase que suele dejar eliminaciones sorpresivas y héroes inesperados. El formato será al mejor de tres partidos, lo que convierte a cada lanzamiento y cada jugada en un momento decisivo para avanzar o quedar en el camino.

Rumbo al Clásico de Otoño | AP

¿Qué equipos jugarán los comodines de la Liga Americana?

En la Liga Americana, seis equipos lograron su clasificación y buscarán abrirse paso hasta la Serie de Campeonato. Los Azulejos de Toronto (1) y los Marineros de Seattle (2) aseguraron su pase directo a la siguiente ronda gracias a su gran desempeño durante la temporada, por lo que no jugarán la ronda de comodines.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland, serie que se disputará en el Progressive Field, casa de los Guardianes.

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York, un duelo que revive una de las rivalidades más intensas en la historia del béisbol, ahora con el Yankee Stadium como escenario.

Los ganadores de estas series avanzarán a medirse con los líderes de la liga en la Serie Divisional.

Postemporada | AP

Liga Nacional: Dodgers y Filis buscan reafirmar su poder

Por su parte, en la Liga Nacional, los equipos clasificados son los Cerveceros de Milwaukee (1), los Filis de Philadelphia (2), los Dodgers de Los Ángeles (3), los Cachorros de Chicago (4), los Padres de San Diego (5) y los Rojos de Cincinnati (6).

Los cruces de comodín prometen espectáculo:

Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago, serie que tendrá como sede el Wrigley Field.

Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Ángeles, duelo en el que los angelinos parten como favoritos por su poder ofensivo, aunque los Rojos llegan con la motivación de haber cerrado fuerte la campaña.

Aquí también los ganadores avanzarán a la Serie Divisional, donde ya esperan los Cerveceros y los Filis.

Postemporada | AP

Calendario de los juegos de comodín

Las series de comodín se jugarán bajo un formato compacto pero intenso:

Juego 1: martes 30 de septiembre.

Juego 2: miércoles 1 de octubre.

Juego 3 (en caso de ser necesario): jueves 2 de octubre.

Este esquema garantiza que los equipos que avancen lo hagan con poco descanso, lo que añade un componente estratégico importante para los managers a la hora de decidir el uso de sus mejores lanzadores.

El camino hacia el Clásico de Otoño

El Clásico de Otoño, como se conoce a la Serie Mundial, es la meta final de cada una de las doce novenas que aún sueñan con el título. Sin embargo, solo dos lograrán atravesar las duras etapas de la postemporada y pelear por la gloria. El nivel de exigencia es máximo: picheo sólido, ofensiva consistente y profundidad en el bullpen suelen marcar la diferencia.

Los equipos que se quedaron con las siembras más altas, como Azulejos, Marineros, Cerveceros y Filis, parten con ventaja por el descanso y la preparación adicional. No obstante, la historia reciente de la MLB nos recuerda que los comodines también han logrado levantar el trofeo, demostrando que en octubre cualquier cosa puede suceder.

Los mejores en Grandes Ligas | AP