Los Angeles Dodgers vencen a los San Francisco Giants en el último de temporada regular de Clayton Kershaw

Clayton Kershaw vivió una de sus noches más emotivas en Dodger Stadium. 18 años después de su debut con Los Angeles Dodgers, el lanzador zurdo tuvo su última apertura en Chávez Ravine, en la que se fue ovacionado por todos los aficionados presentes, incluida su familia, excompañeros de equipo. Además, la noche fue redonda para la novena angelina, pues aseguraron su boleto a la postemporada, con lo que defenderán su título de Serie Mundial.

DESPEDIDA DE CLAYTON KERSHAW

Apenas un día antes, el legendario pitcher de los Dodgers y futuro Salón de la Fama, Clayton Kershaw, anunció su retiro después de la temporada 2025 de MLB. Por lo tanto, esta noche, ante San Francisco Giants, vivió su última apertura en temporada regular como local. Desde cinco horas antes del juego, la fanaticada comenzó a abarrotar el recinto para ver la histórica salida después Kersh.

Desde que salió a calentar, la gente ya presente lo recibió con una gran ovación. Posteriormente, cuando era la hora de gritar ‘playball’, Kershaw fue el único pelotero de Dodgers en salir al diamante. El lanzador de 37 años, con sus compañeros mirándolo y aplaudiéndole, subió al montículo y nuevamente recibió el cariño de la fanaticada de Los Ángeles.

Clayton Kershaw lanzó su último juego con los Dodgers | AP

Tras esto, el juego inició y aunque no pudo aspirar a la victoria, su historia en Dodger Stadium terminó de gran forma. En la quinta entrada, sin corredores en las bases, Clayton ponchó con un slider a Rafael Devers, para después llegar al momento más emotivo de la noche.

Tras este ponche, el número ‘22’ sabía que era su último out, por lo que le pidió la bola a Kike Hernández para conservarla. Después, sus compañeros del cuadro se acercaron para abrazarlo, felicitarlo y despedirlo del juego, mientras Dave Roberts se acercaba a la lomita para oficializar su salida del encuentro.

Luego, Kersh caminó fuera del diamante en medio de aplausos de sus compañeros, aficionados, de su familia, de excompañeros como Andre Either, Russell Martin, Austin Barnes, AJ Pollock, Trayce Thompson, también de ‘Magic’ Johnson y de su mejor amigo y quarterback de Rams, Matthew Stafford.

Esta despedida retrasó por unos minutos el juego, pues tanto los umpires como los Giants dejaron vivir a Clayton su despedida emotiva. Así, Clayton Kershaw vivió su última apertura en Dodger Stadium, recinto en el que lanzó 1,479.2 innings en los cuales registró 1,651 ponches, un WHIP de 0.98 y terminó con una efectividad de 2.26.

DODGERS VENCIÓ A GIANTS Y ASEGURÓ SU LUGAR A LA POSTEMPORADA

Tras esto, los Dodgers vencieron 6-3 a Giants con un cuadrangular clave de Shohei Ohtani en la quinta entrada. Con esta victoria, la novena dirigida por Dave Roberts aseguró su lugar en la postemporada 2025 de Grandes Ligas, en donde les tocará defender su título de Serie Mundial.

En cuanto al banderín de la División Oeste de la Liga Nacional, LA solo tiene que ganar cuatro juegos más de los restantes para asegurar el primer lugar de esa división. Sin embargo, parece inevitable que jueguen una de las series de comodín, pues Brewers y Phillies están cerca de asegurar el lugar uno y dos de la Liga Nacional.

