Clayton Kershaw lanzará su último juego de temporada regular con los Dodgers

Clayton Kershaw lanzará el viernes el último partido de la temporada regular de su carrera de 18 años con los Dodgers de Los Ángeles en lo que promete ser una noche emotiva después de anunciar su decisión de retirarse al final de la temporada.

Clayton Kershaw con su familia | AP

El lanzador de 37 años estará rodeado de sus compañeros de equipo, su esposa, sus cuatro hijos y los fanáticos que lo han visto abrirse camino en el sistema agrícola de los Dodgers para llegar a las mayores a los 20 años y ganar tres premios Cy Young, así como dos campeonatos de la Serie Mundial.

En el camino, alcanzó los 3.000 ponches en su carrera en julio

“Todos los aficionados van a abrazar a Clayton Kershaw”, dijo su compañero Freddie Freeman. “Se merece todo lo que le va a dar la afición. Es la noche de Clayton Kershaw y estoy deseando formar parte de ella”.

El número mágico de los Dodgers para asegurar un puesto en los playoffs es seis. Su oponente, los Gigantes de San Francisco, está tres juegos detrás de los Mets de Nueva York en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Kershaw con los Dodgers | AP

“Este partido es importante para ambos equipos. Todos siguen en ello”, dijo Kershaw. “Tengo un trabajo que hacer, así que voy a salir a cumplir con mi deber. Por suerte, tendré eso para distraerme”.

Si bien su velocidad ha disminuido en los últimos años, el famoso fuego competitivo de Kershaw aún arde intensamente.

“Ganar siempre es lo que más me gusta”, dijo.

Kershaw ha lidiado con lesiones en los últimos años, lo que dificultó aún más llegar hasta aquí. Se perdió toda la postemporada el año pasado, cuando los Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial.

“No mucha gente tiene esta oportunidad”, dijo, “así que estoy muy agradecido por ello”.

AP