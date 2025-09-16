Lorenzo Bundy habla sobre el futuro de Robinson Canó tras el bicampeonato de Diablos Rojos

Los Diablos Rojos del México celebraron su título número 18 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) luego de vencer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025, consolidándose como la franquicia más ganadora del país en cualquier disciplina profesional. Con este bicampeonato, los capitalinos apuntan ya al reto del tricampeonato en 2026.

En una reciente entrevista el manager del equipo Lorenzo Bundy, habló sobre el futuro del equipo, especialmente sobre Robinson Canó, uno de los jugadores clave para el bicampeonato. El directivo aseguró que están buscando retener al dominicano.

Es de las figuras del equipo | IMAGO7

Quieren retener a Canó

Bundy destacó que el éxito de la campaña se basó en la unión del vestidor, el liderazgo de los veteranos y la energía de los jóvenes. Con respecto a Canó, aclaró que la decisión final sobre su futuro está en manos del propio jugador, quien también evalúa dedicar más tiempo a su familia. Aun así, el manager subrayó que el aporte del dominicano ya quedó grabado en la historia de la organización.

“No todos los equipos tienen este ambiente. Aquí no hay envidias, todos trabajan por el mismo objetivo”, afirmó orgulloso el estratega para Claro Sports, quien consideró dirigir al club como “un verdadero regalo”

Quieren retener al pelotero | IMAGO7

El reto del tricampeonato

Con la mira puesta en el título 19 de su historia, los Diablos Rojos del México buscan convertirse en tricampeones de la LMB, reforzando su estatus de auténtica dinastía del beisbol mexicano. “Si hay un equipo capaz de lograr el tricampeonato, es este”, sentenció José Marmolejos el MVP del equipo.

Quieren el Tricampeonato | IMAGO7