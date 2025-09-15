Don Alfredo Harp Helú le hace una petición a Robinson Cano y a José Marmolejos: "Vamos por el tricampeonato"

La Familia Harp Helú le agradeció a sus estrellas y les pidió el tricampeonato para los Diablos Rojos

Alfredo Harp Helú le hizo una petición a sus figuras
Alfredo Harp Helú le hizo una petición a sus figuras | IMAGO7
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

Los Diablos Rojos del México lograron su campeonato número 18 tras barrer en cuatro juegos a los Charros de Jalisco, consiguiendo, además, el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Después de la consecución del bicampeonato, Alfredo Harp Helú y Santiago Harp hicieron una petición especial a Robinson Canó y a José Marmolejos, quienes también dedicaron unas palabras a la directiva de la novena capitalina.

Los Diablos se coronaron frente a los Charros de Jalisco | IMAGO7
Los Diablos se coronaron frente a los Charros de Jalisco | IMAGO7

"Quiero darle las gracias por hacer que las cosas sean más simples, para que nos enfoquemos en la pelota, nosotros lo hablamos y lo decimos, por ustedes queremos ganar el campeonato, de verdad mil gracias", comentó Canó.

Tras las palabras del cañonero, los Harp le pidieron a las figuras de la novena que vayan por el tricampeonato, objetivo que Lorenzo Bundy también tiene como principal de cara a la siguiente temporada.

Los Diablos se coronaron frente a los Charros de Jalisco | IMAGO7
Los Diablos se coronaron frente a los Charros de Jalisco | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuáles son los equipos profesionales más ganadores en México?

Beisbol | 14/09/2025

¿Cuáles son los equipos profesionales más ganadores en México?
La afición de los Diablos celebra el campeonato en el Ángel

Beisbol | 14/09/2025

Afición de los Diablos Rojos del México celebran el campeonato en el Ángel de la Independencia
Lorenzo Bundy, manager de los Diablos habló sobre el bicampeonato

Beisbol | 14/09/2025

Lorenzo Bundy tras el bicampeonato de Diablos: "A disfrutar y a pensar en el siguiente"
Te recomendamos
¿Cuáles son los equipos profesionales más ganadores en México?
Béisbol
LMB
Diablos Rojos

LO ÚLTIMO

 