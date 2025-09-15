Don Alfredo Harp Helú le hace una petición a Robinson Cano y a José Marmolejos: "Vamos por el tricampeonato"

Los Diablos Rojos del México lograron su campeonato número 18 tras barrer en cuatro juegos a los Charros de Jalisco, consiguiendo, además, el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Después de la consecución del bicampeonato, Alfredo Harp Helú y Santiago Harp hicieron una petición especial a Robinson Canó y a José Marmolejos, quienes también dedicaron unas palabras a la directiva de la novena capitalina.

Los Diablos se coronaron frente a los Charros de Jalisco | IMAGO7

"Quiero darle las gracias por hacer que las cosas sean más simples, para que nos enfoquemos en la pelota, nosotros lo hablamos y lo decimos, por ustedes queremos ganar el campeonato, de verdad mil gracias", comentó Canó.

Tras las palabras del cañonero, los Harp le pidieron a las figuras de la novena que vayan por el tricampeonato, objetivo que Lorenzo Bundy también tiene como principal de cara a la siguiente temporada.

