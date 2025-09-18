Clayton Kershaw, histórico pitcher de los Dodgers, anuncia su retiro

Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio de Cy Young y uno de los tres lanzadores activos con 3 mil ponches, se retirará al finalizar la temporada de 2025, anunciaron el jueves los Dodgers de Los Ángeles.

El lanzador zurdo de 37 años, quien alcanzó el ponche 3 mil en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Gigantes de San Francisco.

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 cumple su 18va campaña en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers. Está empatado con Zack Wheat y Bill Russell por la mayor cantidad de años en la historia de la franquicia. Kershaw se consagró campeón de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

Dejará una carrera histórica | AP

“En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por una carrera fabulosa y le agradezco por los muchos momentos que brindó a los fanáticos de los Dodgers y del beisbol en todas partes, así como por todas sus profundas iniciativas benéficas", dijo Mark Walter, propietario y presidente del equipo. "Su carrera es verdaderamente legendaria, una que sabemos lo llevará al Salón de la Fama del Beisbol”.

De por vida, Kershaw tiene una marca de 222-96 y 15 blanqueadas, liderando a los jugadores activos de las Grandes Ligas.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la bola viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

El 2 de julio, Kershaw se convirtió en el 20 jugador y cuarto zurdo en la historia de la MLB en alcanzar los 3.000 ponches (ahora 3.039).

Kershaw es uno de los tres lanzadores activos con 3.000 ponches, junto con su ex compañero de equipo Max Scherzer y Justin Verlander. Kershaw podría ser el último lanzador en un tiempo en alcanzar este hito, a menudo considerado un boleto seguro para la consagración en el Salón de la Fama. Kershaw sería elegible para Cooperstown en 2031.

Se retirará al terminar la temporada | AP

La decisión de Kershaw no fue inesperada. Ha padecido un calvario de lesiones en los últimos años y comenzó esta campaña en la lista de lesionados tras someterse a una cirugía en la temporada baja. No lanzó hasta mayo, pero fue un pilar cuando la rotación fue duramente golpeada por las lesiones.

En 2024, Kershaw se vio obligado a terminar su temporada en agosto debido a una lesión en el dedo del pie que lo limitó a siete aperturas y apenas 30 entradas con un récord de 2-2 y una efectividad de 4.50, todos mínimos en su carrera.

Se perdió toda la postemporada, incluida la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York. Eso lo impulsó a regresar este año para lo que muchos conjeturaron sería su última temporada.

A pesar de lo grandioso que ha sido durante la temporada regular, ha soportado su parte de desilusiones en octubre. Tiene una efectividad de 4.22 en los playoffs.

Busca evitar más lesiones | AP

Sus compañeros de equipo a menudo citan su ética de trabajo entre aperturas como inspiradora, y es una presencia imponente, aunque silenciosa, en el camerino.

Frecuentemente señalado como uno de los mejores lanzadores de su generación, Kershaw labró su reputación con un estilo de lanzar que se basa en el engaño, el movimiento y los cambios de velocidad. Ha dicho que modeló su mecánica siguiendo a Roger Clemens, su lanzador favorito de la infancia.

A medida que su velocidad disminuyó en los últimos años, encontró formas de compensar adaptando su enfoque.

Kershaw hizo su debut en las Grandes Ligas el 25 de mayo de 2008.