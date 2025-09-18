¡Piloto y pelotero! Checo Pérez lanzó la primera bola del juego de los Dodgers

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, ya es querido no solo por los suyos, sino también por otros equipos y deportes, como los Dodgers, quienes invitaron al ahora piloto de Cadillac a lanzar la primera bola del juego entre Los Ángeles y Phillies.

@Dodgers

‘Este equipo ha dado tanto a los mexicanos’

Luego de que Checo tuviera el honor de inaugurar el juego de la MLB, declaró ver a los Dodgers como un equipo con ‘sangre mexicana’, ya que muchos han pasado por el equipo, incluso una de sus leyendas.

“Es algo muy especial para mí poder estar aquí, en un equipo que ha dado tanto para tantos mexicanos. Especialmente con el Toro, que ha sido muy especial en este equipo. Y todos los mexicanos que han pasado por aquí, sin duda que han sido un orgullo y se siente esa sangre mexicana en este equipo”, declaró Pérez.

Checo with a lap around Dodger Stadium. 🏁 pic.twitter.com/JZ9KfSvhuz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 18, 2025

Está cerca el regreso a la F1

Pese estar en tierras del bateo, el mexicano también se dio tiempo para hablar sobre su proceso en Cadillac, asegurando que pronto verá el auto ya que irá a la fábrica en Inglaterra y planea conducirlo.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posibles para el inicio de año y, segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones. Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene. Y ya, en enero ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo”, concluyó.

Sergio Pérez en México I @SChecoPerez