¡Se queda! Robinson Canó permanecerá una temporada más en el México

El campeón de bateo en la temporada 2024 y pieza clave en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México, Robinson Canó, confirmó que seguirá un año más vestido de escarlata.

Canó en la Serie del Rey 2025 I IMAGO7

En pleno festejo por el título número 18, conseguido en la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol, el capitán Juan Carlos Gamboa tomó el micrófono y aprovechó el momento para dedicarle unas palabras al ídolo dominicano.

“El año pasado nos regaló muchas satisfacciones, al igual que este. Afición, todos de pie y conmigo: ¡uno más!, ¡uno más!, ¡uno más!”, lanzó Gamboa mientras la fanaticada respondía con un ensordecedor coro.

Cuando todo parecía una despedida, Canó agradeció a la familia Harp y sorprendió a todos con un anuncio especial:

“Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí estos años. Soy una persona agradecida, y por eso volveré un año más”, expresó el Champion Bat, desatando la celebración como si hubiera conectado un cuadrangular.

Con esta decisión, los Diablos Rojos aseguran la continuidad de Robinson Canó, quien junto con Juan Carlos Gamboa y el mánager Lorenzo Bundy, se ha convertido en uno de los pilares de una novena que ya escribe su propia historia en letras doradas.