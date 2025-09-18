¿Adiós a la MLB? Randy Arozarena volvería a jugar pelota en la Liga Mexicana del Pacífico

El gobierno de Nayarit de le adelantó a todo mundo y asegura que están en pláticas para traer a Arozarena a los Jaguares

Marcos Olvera García
18 de Septiembre de 2025

¡Les comieron el mandado! Este jueves, en la víspera del comienzo de la Liga Mexicana del Pacífico, el gobierno de Nayarit se le adelantó a los Jaguares, equipo de la LMP, sobre el nuevo fichaje de la novena nayarita.

Gabriel Camarena, Coordinador Jurídico del Gobierno de Nayarit, confirmó que están en pláticas para conseguir que Randy Arozarena pueda venir a jugar a los Jaguares durante el parón de la MLB.

“Ya está firmado por diez juegos el ligamayorista Randy Arozarena a jugar con los Jaguares de Nayarit, así de importante estado la inversión, es un jugador que vale millones de dólares en los Estados Unidos y lo van a traer diez partidos a jugar aquí”, comentó Camarena

Ante la aseveración del gobierno nayarita, la novena no ha confirmado que Arozarena esté para jugar con los Jaguares, aunque tampoco lo niegan, comentando que no hay información oficial por revelar y que la llegada del cubano naturalizado mexicano puede ser una posibilidad.

La última vez que Randy Arozarena jugó a la pelota caliente en México, fue en 2019 en la liga invernal con los Mayos de Navojoa, antes de irse con los Tampa Bay Rays.

