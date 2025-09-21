Azulejos de Toronto aseguran su lugar en Playoffs tras derrotar a Reales de Kansas City

La novena de los Blue Jays consiguió su pase después de dos años de ausencia es postemporada

Azulejos de Toronto aseguran su lugar en Playoffs tras derrotar a Reales de Kansas City
Rumbo a los Playoffs | AP
Associated Press (AP)
21 de Septiembre de 2025

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Andrés Giménez impulsaron dos carreras cada uno mientras los Azulejos de Toronto vencieron 8-5 a los Reales de Kansas City y aseguraron un puesto en los playoffs.

Toronto es el primer equipo de la Liga Americana en asegurar un lugar en los playoffs, regresando a la postemporada por primera vez desde 2023, y mejoró su récord a 90-66 como el mejor de la Liga Americana y líder de la División Este.

Los Azulejos anotaron tres carreras en la segunda entrada con hits impulsores de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doble de dos carreras en la quinta y Addison Barger siguió con un doble impulsor para darle a Toronto una ventaja de 6-dos.

Azulejos | AP
Azulejos | AP

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, trabajó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras con cinco hits mientras otorgaba tres bases por bolas y ponchó a dos. El dominicano Seranthony Domínguez (4-4) lanzó uno 1/3 entradas para llevarse la victoria, y Jeff Hoffman registró su 32º salvamento de la temporada.

Carter Jensen conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada, los venezolanos Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos consecutivos que impulsaron carreras en la quinta, y Randal Grichuk consiguió una carrera impulsada en la sexta para completar la anotación de Kansas City.

Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias en ocho hits en cinco entradas con una base por bolas y cuatro ponches.

Azulejos | AP
Azulejos | AP

TE PUEDE INTERESAR

Clayton Kershaw

Beisbol | 19/09/2025

Clayton Kershaw lanzará su último juego de temporada regular con los Dodgers
Randy Arozarena volvería a jugar en México

Beisbol | 18/09/2025

¿Adiós a la MLB? Randy Arozarena volvería a jugar pelota en la Liga Mexicana del Pacífico
Clayton Kershaw, histórico pitcher de los Dodgers, anuncia su retiro

Beisbol | 18/09/2025

Clayton Kershaw, histórico pitcher de los Dodgers, anuncia su retiro
Te recomendamos
Los Angeles Dodgers vencen a los San Francisco Giants en el último de temporada regular de Clayton Kershaw
Béisbol
MLB

LO ÚLTIMO

 