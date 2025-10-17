Fan de los Brewers es vetada y pierde su empleo tras actos racistas en el American Family Field

Durante el Juego 3 de la serie de postemporada entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, un lamentable incidente se volvió viral en redes sociales. Una fanática de los Brewers, identificada como Shannon Kobylarczyk, protagonizó una confrontación con un aficionado latino de los Dodgers, a quien amenazó con “llamar a ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), generando una oleada de indignación.

American Family Field durante la Serie de Campeonato | @Cerveceros

¿Qué pasó en el American Family Field?

El momento fue captado en video por el propio aficionado, identificado como Fosado, un veterano de la Marina de los Estados Unidos. En las imágenes se puede ver cómo, tras una provocación verbal, Kobylarczyk grita: “¡Los hombres de verdad toman cerveza, p***!”, y luego agrega: “¿Sabes qué? Vamos a llamar a ICE”, mientras se dirige directamente a Fosado. A pesar de la amenaza, el aficionado respondió con calma: “Soy ciudadano estadounidense. Veterano de dos guerras. ICE no va a hacerme nada”.

CAPTURA DE PANTALLA

Brewers responden con sanción ejemplar

Después de que el video se volviera viral en plataformas como X y TikTok, las consecuencias no tardaron en llegar. Shannon Kobylarczyk fue vetada de por vida del American Family Field, casa de los Milwaukee Brewers, y además fue despedida de sus dos empleos, según confirmaron medios locales. Las imágenes generaron un amplio rechazo social y fueron calificadas como un ejemplo de discriminación racial en eventos deportivos.

El equipo de los Brewers emitió un comunicado oficial poco después del incidente, condenando el comportamiento de la aficionada y reiterando su compromiso con la seguridad y el respeto dentro del estadio. “No aprobamos de ninguna manera las declaraciones ofensivas entre aficionados sobre raza, género u origen nacional. Nuestra prioridad es garantizar que todos los presentes tengan una experiencia segura y agradable en el estadio”, se lee en el comunicado.

Afición de Milwaukee | @Cerveceros

Veterano fue escoltado fuera del estadio tras la confrontación

Aunque Fosado fue víctima de los insultos, él y su acompañante fueron escoltados fuera del estadio por el personal de seguridad. En declaraciones a Fox 11 Los Ángeles, aseguró que la única explicación que recibió por parte del staff fue que habían sido expulsados por ser “fanáticos de los Dodgers”. Este detalle generó aún más controversia, ya que muchos usuarios en redes sociales consideraron injusta la decisión del recinto.

El altercado se produjo justo cuando los Dodgers tomaban la delantera en el marcador, y Fosado captó en video a los aficionados locales en silencio. Al decir en tono de burla “¿Por qué todos están callados?”, provocó la airada reacción de Kobylarczyk, quien además se ve tocando a otro hombre antes de lanzar sus amenazas verbales.

Redes sociales reaccionan con indignación

El video rápidamente generó millones de visualizaciones y comentarios en línea, con usuarios pidiendo sanciones ejemplares y aplaudiendo la respuesta serena de Fosado. Muchos destacaron que, siendo un veterano de guerra y ciudadano estadounidense, fue él quien debió ser protegido por el personal del estadio, no expulsado.

El caso ha encendido el debate sobre el trato a los fanáticos latinos en eventos deportivos en EE.UU. y ha puesto en entredicho los protocolos de seguridad en los estadios para manejar situaciones de acoso o discriminación. Mientras tanto, el nombre de Shannon Kobylarczyk se ha convertido en sinónimo de intolerancia en línea, apodada ya como la "Brewers Karen".

@Cerveceros