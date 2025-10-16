Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers: ¿cuándo y dónde ver el Juego 4 de la NLCS?

La mejor época del año -o por lo menos para los aficionados del béisbol- llegó. Con dos grandes juegos, Los Angeles Dodgers tienen una ventaja sobre los Milwaukee Brewers, a falta del Juego 3 que será en unas horas.

La novena angelina buscará otro título de Grandes Ligas y la primera Serie Mundial consecutiva desde los New York Yankees de 1998. En la espera del tan ansiado título, los Dodgers recurrirán a Shohei Ohtani desde la lomita.

El pelotero nipón volvió a la posición de pitcher en la actual temporada, aunque solo jugó un juego en estos Playoffs ante los Cincinnati Reds. Los mejores hombres de los Dodgers estarán en el montículo tras la excelsa actuación de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó las nueve entradas completas.

¿Qué pasa con los Cerveceros?

Pese a que no cuentan con las figuras de la talla de los Dodgers, los Brewers consiguieron ser el mejor récord de todas las Grandes Ligas. Sin embargo, su pitcheo y el bullpen no respondieron en el primer juego ante la novena angelina.

Ahora, con la espera del Juego 3, los Cerveceros no han elegido a su hombre desde el montículo para ninguno de los dos compromisos. Pat Murphy está en problemas, pero con el gran sueño de buscar ir al Clásico de Otoño.

¿Cómo fue la serie en Temporada Regular?

El mejor equipo dentro de toda la MLB fueron los Cerveceros, con un récord de 97-65 en Temporada Regular. Durante dicha primera instancia, la novena de Milwaukee dominó a los Dodgers en la serie, con todos sus juegos ganados y una mala distribución ofensiva por parte de los de Dave Roberts.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de la NLCS?

Fecha: Viernes 17 de octubre

Horario: 18:38 (tiempo del centro de México?

Lugar: Dodger Stadium, Los Angeles, EE. UU.

Transmisión: ESPN y Disney +

