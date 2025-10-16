Partidos de hoy viernes 17 octubre 2025

La Fórmula 1 está de vuelta y llega al continente americano donde quizá veremos a Checo Pérez. El futbol mexicano también regresa tras pausa por la Fecha FIFA y la Serie Mundial está cada vez más cerca de definirse. todo esto y más en la agenda deportiva de este miércoles 15 de octubre. A continuación te compartimos los juegos más destacados del día.

La máxima categoría del automovilismo llega a Austin, Texas, para el Gran Premio de Estados Unidos, una cita especial para los aficionados latinoamericanos y especialmente para los mexicanos, quienes verán nuevamente el deporte motor con un campeonato de pilotos al rojo vivo

El día inicia con la Práctica Libre 1, donde los equipos comenzarán a ajustar sus monoplazas para el Circuito de las Américas. Más tarde, la Clasificación Sprint se disputará para definir el orden de salida para la carrera corta del fin de semana donde los dos McLaren y Max Verstappen buscarán sumar la máxima cantidad de puntos.

Liga MX regresa la acción tras la Fecha FIFA

Después del parón por la Fecha FIFA, la Liga MX vuelve a la acción con tres partidos de la Jornada 13. El día empezará iniciará con el duelo entre Puebla y Tijuana donde los Xolos quieren seguir escalando puestos y Puebla salir del fondo de la tabla

Más tarde, los Tigres recibirá al Necaxa en el Estadio Universitario y Atlético San Luis se enfrentará al Atlas. Con el torneo en su fase decisiva, cada punto cuenta en la lucha por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2025.

MLB, la Serie Mundial está a la vuelta de la esquina

El beisbol de las Grandes Ligas entra en su etapa final y este miércoles promete emociones con dos enfrentamientos que de las Series de Campeonato el rumbo de la Serie Mundial 2025.

Primero Los Toronto Blue Jays se medirán ante los Seattle Mariners, con la serie empatada a dos victorias por bando. El ganador se podrá a una victoria más de acceder a la serie por el título.

Más tarde, los Milwaukee Brewers buscarán evitar la barrida ante los Los Angeles Dodgers, equipo que busca llegar a su segunda Serie Mundial consecutiva tal y como lo hicieron en las temporadas 2017 y 2018.

Más Futbol

El futbol femenil mexicano también tendrá actividad con la penúltima jornada de temporada regular con los duelos entre Necaxa vs Toluca, Querétaro vs Cruz Azul y Santos Laguna vs Mazatlán. Aunque sólo Toluca y Cruz Azul pueden mejorar su clasificación rumbo a la Liguilla, estos duelos apuntan a ser muy importantes.

Ademá, el futbol europeo también regresa con la actividad en LaLiga. Real Oviedo, equipo de Grupo Pachuca se verá las caras con Espanyol, en busca de conseguir una victoria con su nuevo entrenador tras despedir a Veljko Paunovic tras la última jornada.

