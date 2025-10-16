Gran Premio de Estados Unidos 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la Fórmula 1?

La Fórmula 1 regresa a Norteamérica para disputar un muy caliente Gran Premio de Estados Unidos que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre, y aquí te contamos a qué hora y dónde verlo.

La décimo novena fecha del calendario 2025 de la máxima categoría tendrá lugar en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde se esperan condiciones extremas con temperaturas que podrían superar los 31 grados centígrados.

El Gran Premio de Estados Unidos es la próxima parada del calendario | X: @F1

El ambiente será aún más intenso dentro de la pista. La batalla por el campeonato mundial de pilotos está al rojo vivo: Lando Norris ha recortado la diferencia a 22 puntos frente a Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen no baja los brazos y llega motivado tras superar a los McLaren en las tres últimas carreras.

Austin marcará la primera de dos paradas del calendario en territorio estadounidense y promete ser clave, ya que es el cuarto Gran Premio del año con formato Sprint, lo que ofrecerá puntos extra y emoción desde el viernes.

Norris tratará de acercarse en el Campeonato de Pilotos | AP

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025 (hora del centro de México)

Práctica: viernes 17 de octubre – 11:30 a.m.

Clasificación Sprint: viernes 17 de octubre – 3:30 p.m.

Carrera Sprint: sábado 18 de octubre – 11:00 a.m.

Clasificación: sábado 18 de octubre – 3:00 p.m.

Carrera: domingo 19 de octubre – 1:00 p.m.

Piastri sigue líder del Campeonato de Pilotos | AP

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos?

Podrás disfrutar toda la acción del Gran Premio de Estados Unidos a través de la señal de Sky Sports. También está disponible la transmisión en F1TV, con una suscripción activa.

Estados Unidos es la siguiente parada | X: @F1