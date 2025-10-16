Aston Martin hace homenaje a la ciencia con decoración de su monoplaza para el GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 visitará Estados Unidos, uno de los fines de semana más esperados en la temporada, tanto por aficionados como los propios equipos y pilotos. Las escuderías buscan presencia comercial, por lo que llevan diseños distintos en sus monoplazas; esta vez, Aston Martin hizo uno especial.

Alonso presenta diseño | X: @AstonMartinF1

¿Cuál es el diseño de Aston Martin para el GP de Estados Unidos?

Para el Gran Premio de Estados Unidos, Aston Martin presentó si diseño en un evento en Houston, donde se encuentran las instalaciones de su patrocinador, Arameo. El piloto español, Fernando Alonso fue el encargado de mostrar lo que preparó la escudería para el AMR25.

Aston Martin hizo homenaje a la ciencia, pues su diseño lleva fórmulas matemáticas distribuidas en distintos sectores del coche. Fernando Alonso aseguró sentirse emocionado por la decoración del monoplaza para el fin de semana en Austin.

"Es realmente genial estar en Houston junto a nuestro patrocinador Aramco para descubrir con orgullo nuestra primera decoración de cara al Gran Premio de los Estados Unidos. Tengo muchas ganar de pilotar este coche con esta nueva decoración y ver lo que piensan los aficionados”, dijo Fernando Alonso.

Decoración de Aston Martin | X: @AstonMartinF1

Williams hace diseño especial

Distintas escuderías presentaron sus decoraciones para el Gran Premio de Estados Unidos, como el caso de Willams, que optó por un diseño retro, inspirado en el que utilizaron en 2002 y con colores en azul y blanco.

El equipo británico busca aprovechar el escaparate del circuito de Austin no solo en el aspecto deportivo, sino también en el comercial. El mercado estadounidense se ha convertido en una prioridad para varias escuderías de Fórmula 1, y Aston Martin quiere consolidar su presencia con una imagen moderna, tecnológica y ligada a la innovación científica que caracteriza a la marca.

Además del nuevo diseño, el Gran Premio de Estados Unidos representa una oportunidad importante para que Fernando Alonso y Lance Stroll sumen puntos valiosos en la recta final del campeonato. La escudería pretende cerrar la temporada en una posición sólida dentro del campeonato de constructores, luego de un año con altibajos en rendimiento y desarrollo técnico.

El evento en Austin promete un ambiente especial con actividades para los fanáticos, exhibiciones de las nuevas decoraciones y la presencia de figuras destacadas del automovilismo. Aston Martin buscará combinar espectáculo y competitividad en una de las citas más mediáticas del calendario.

Decoraciones de Aston Martin | X: @AstonMartinF1