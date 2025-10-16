Alerta por calor en el GP de Estados Unidos: la FIA activa protocolo especial

La Fórmula 1 emitió una declaración oficial de alerta por calor antes del inicio del fin de semana de competencia del Gran Premio de los Estados Unidos 2025, tras recibir un informe del Servicio Meteorológico Oficial que prevé condiciones extremas en pista.

"Según lo establecido en el Artículo 26.19 del Reglamento Deportivo, la organización ha determinado que el índice de calor podría superar los 31 grados centígrados durante la carrera Sprint o el Gran Premio principal, motivo suficiente para activar el protocolo de seguridad correspondiente", expresó la FIA en un comunicado emitido este jueves por la mañana, antes del inicio de las actividades del día de medios.

La medida busca proteger a pilotos, mecánicos y personal ante temperaturas que podrían afectar su estado físico. En Austin habrá dos carreras: el sprint el sábado y la principal el domingo, por lo que las escuderías deberán aplicar estrategias especiales para enfrentar el calor.

Medidas que deben tomar los equipos

La declaración oficial de calor fue introducida tras el complicado Gran Premio de Qatar 2023, donde varios pilotos sufrieron deshidratación y agotamiento térmico. A raíz de esa experiencia, la FIA reforzó sus protocolos para estas situaciones, extendiéndolos también al personal de los equipos.

Para el GP de Estados Unidos, los pilotos podrán optar por utilizar chalecos refrigerantes, una tecnología que ya se empleó en Singapur, o bien añadir lastre al coche. Todos los monoplazas deberán estar equipados con el sistema que permite el funcionamiento de los chalecos: bombas, depósitos de refrigerante y un intercambiador de calor.

En caso de que un piloto decida no utilizar el chaleco, estará obligado a llevar un lastre adicional de 0.5 kilos. Durante su uso en Singapur, las opiniones fueron mixtas: aunque se valoró el esfuerzo por mejorar el confort térmico, varios pilotos coincidieron en que la tecnología aún está en desarrollo y no ofrece una refrigeración constante durante toda la carrera.

