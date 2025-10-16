‘Si lidero y tengo el mejor coche, no voy a perder el campeonato’: Fernando Alonso previo al GP de Austin

La temporada la Fórmula 1 está por llegar a su fin, con solo seis carreras restantes en el calendario, los equipos y pilotos aprietan para conseguir la mayor cantidad de puntos y así cerrar en lo más alto de los campeonatos, tal es el caso de Fernando Alonso y la escudería de Aston Martin.

Entrevista previo al GP de Austin | AP

Momento de cambios

Durante una entrevista previo al Gran Premio de Austin en el agudo fin de semana del mes de octubre, el dos veces Campeón del Mundo, declaró que el equipo está trabajando en potenciar de la mejor manera el auto, para así pelear por subir en el Campeonato de Constructores 2025.

AMR25 de Fernando Alonso | AP

“Cambiaremos la configuración del coche. Tenemos desafíos en las últimas temporadas. En 2023, el coche iba muy bien y nos costó, ahora tenemos que hacer algo diferente para puntuar. Venimos de Singapur, de ritmo rápido, y ahora toca un fin de semana al sprint que es una ventaja para nosotros. Estoy listo para capitalizar una oportunidad”, declaró Alonso.

Además, Alonso sentenció de manera contundente que si tuviera un auto lo suficientemente rápido como para pelear con los mejores, este no perdería el campeonato de pilotos.

“Si lidero y tengo el mejor coche, no voy a perder el campeonato”, declaró el piloto veterano de Aston Martin.

Alonso durante l GP de Singapur | AP

¿Cómo pinta el cierre de la Fórmula 1 para Alonso?

Alonso también se dio el tiempo para hablar del cierre de la temporada, ya que aunque si bien, el equipo McLaren consiguió el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Singapur, aún queda la pelea por el Campeonato de Pilotos.

“McLaren tiene algo de ventaja, al menos en puntos. Será entre ellos porque tienen ventaja. Aunque Max Verstappen es increíble y si alguien puede remontar, es él. Es capaz de sacar el máximo al coche. Si el coche domina, rompe récords. Si no, siempre está a un nivel altísimo”, concluyó Alonso.

A unos días de que inicien las acciones en el Circuito callejero de Mariana Bay, el equipo de Aston Martin desfila en la séptima posición con 68 puntos. Por su parte, Fernando Alonso se encuentra en el lugar 11 de la clasificación de pilotos.

Nuevo diseño en el uniforme de Aston Martin | @AstonMartinF1