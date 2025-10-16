¡Dodgers derrotó a Brewers y están a un juego de la Serie Mundial!

El Juego 3 de la Serie de Campeonato entre Los Ángeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee, terminó en una nueva victoria para el equipo de los Dodgers, mismo que los pone a solo una victoria de repetir de manera consecutiva su participación en la Serie Mundial.

Victoria de los Dodgers | AP

Inicio cerrado en Dodger Stadium

Desde el Dodger Stadium, el equipo local se impuso tres carreras contra una, en un duelo que inició gracias a un imparable de Shohei Ohtani, quien abrió el juego con un sencillo pero que permitió que llegara la primera carrera.

Juego 3 Dodgers vs Brewers | AP

La presión se hizo presente en el bullpen de los Cerveceros y no pudieron conectar durante la Primera Entrada, yéndose abajo muy temprano en el partido, además de verse sometidos por Tyler Glasnow.

Ya en la Segunda Entrada, Milwaukee pudo empatar el juego gracias a un buen bateo por parte de Jake Bauers, quien a base de sencillos se pudo meter hasta la última zona del diamante.

Nuevos errores en la defensa de Milwaukee

En la segunda mitad del juego y tras un gran duelo de pitcheo entre Tyler Glasnow y Jacob Misiorowski, el equipo de milwaukee volvió a fallar en momentos puntuales durante la Sexta entrada, permitiendo que el siempre confiable, Freddy Freeman, pusiera un Doble en el Jardín Central y con esto poner a su equipo tres carreras a una.

Ya en la fatídica Séptima Entrada, los Dodgers estuvieron cerca de volver a sumar en el tablero, sin embargo, la figura de Jared Koenig logró detener el ataque del equipo de Los Ángeles, desafortunadamente, la ofensiva no pudo capitalizar el pitcheo del de California.

Al final, el juego terminó con un 1-3 en el tablero, significando la tercera victoria de los Dodgers en la Serie de Campeonato, por lo que están a solo un victoria de llegar a su Serie Mundial número 21.

Por su parte, el equipo récord de Milwaukee, no logra encontrar su estilo en la postemporada y están a una derrota de que se esfume una vez más el sueño de llegar a la perla del Clásico de Otoño, tirando a la basura una temporada de ensueño en la MLB.

